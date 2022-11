L'open beta di Battlefield Mobile viene lanciata in una manciata di paesi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Coloro che non vedono l'ora di giocare a Battlefield Mobile saranno felici di sapere che il gioco è a un passo dall'uscita con il lancio di una beta aperta.

L'ultima novità del popolare franchise EA Battlefield sarà disponibile in versione mobile, e il gioco è già disponibile se si vive nella parte giusta del mondo. Gli abitanti delle Filippine, dell'Indonesia, della Tailandia, della Malesia e di Singapore possono scaricare il gioco in versione open beta. Ricordatevi di segnalare i bug!

L'Open Beta di #BattlefieldMobile è ora disponibile nelle Filippine, in Indonesia, Thailandia, Malesia e Singapore su dispositivi Android. Il gioco sarà poi disponibile in tutto il mondo.



Dimensione file: 1,09 GB



Google Play Store: https://t.co/q2CXxQiKcs

FAQ: https://t.co/aRskcE51BP pic.twitter.com/c87jlfpiYx- Battlefield Bulletin (@BFBulletin) 8 novembre 2022

Chi parteciperà all'open beta potrà godere di alcuni aspetti diversi del gioco: EA ha dichiarato che i giocatori potranno:

Combattere per il controllo dell'AO in Conquest,

Avanzare in prima linea in Warpath,

Sabotare e difendere le stazioni MCOM in Rush,

Combattere fino all'ultimo soldato rimasto in piedi in Team Deathmatch,

E mettete alla prova il vostro coraggio in una serie di modalità speciali, alcune delle quali devono ancora arrivare.

Tutti gli altri possono già pre-registrare il proprio dispositivo per scaricare Battlefield Mobile quando sarà pronto.

Per quanto riguarda la data di lancio, il CEO di EA Andrew Wilson ha dichiarato, in occasione di una conferenza stampa all'inizio dell'anno, che Battlefield Mobile potrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno. Ma questo dipenderà probabilmente da come si svolgerà l'open beta.

Scritto da Oliver Haslam.