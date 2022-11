Le immagini trapelate di The Sims 5 sono diventate virali, mentre le aspettative si sono fatte eccessive

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - The Sims è già un franchise molto popolare e sembra che EA abbia per le mani un altro successo, se gli screenshot trapelati del prossimo gioco sono reali.

Non ci sono stati annunci ufficiali su quando EA renderà disponibile The Sims 5, ma si pensa che i playtest siano in corso da qualche settimana e che EA stessa ne abbia parlato il mese scorso. A riprova di ciò, sono trapelati nuovi screenshot di quello che si dice essere The Sims 5. E sono bellissimi. E hanno un aspetto stupefacente.

Le immagini non ci mostrano nulla di particolare, se non alcune aree interne ed esterne. Ma ciò che è particolarmente degno di nota è l'enorme livello di dettaglio che sembra essere stato impiegato nel design. Le immagini interne mostrano stanze che vanno ben oltre quelle a cui i giocatori sono abituati, mentre quelle esterne ci fanno desiderare che EA ci regali un nuovo Sim City. Sono davvero belle, soprattutto se si considera che queste immagini sono state scattate puntando una telecamera sul monitor di un PC. Immaginate quanto sarebbero belle se si trattasse di screenshot reali.

Come forse era prevedibile, la persona che ha diffuso le immagini su Reddit ha già cancellato il proprio account, ma la notizia aveva già fatto parlare di sé. Il post stesso è diventato virale e la gente è ora più eccitata che mai per un gioco che sicuramente venderà come un matto.

Purtroppo, è improbabile che ciò accada presto. È stato suggerito che The Sims 5 è ancora lontano dall'essere pronto per essere giocato e si pensa che l'uscita sia prevista per il 2024.

Scritto da Oliver Haslam.