EA e Marvel hanno siglato un accordo per tre nuovi giochi

(Pocket-lint) - EA e Marvel hanno firmato un accordo che prevede lo sviluppo di tre nuovi giochi, tutti basati sugli eroi dei fumetti.

L'accordo prenderà il via con uno dei titoli Marvel - un nuovo gioco di Iron Man è già stato confermato - ma EA non si è espressa in merito agli altri due titoli. Ciò significa che non sappiamo ancora quali saranno i giochi, quali personaggi saranno presenti e quando saranno pronti.

Quello che sappiamo è che tutti e tre i giochi saranno titoli d'azione e avventura e che saranno disponibili sia per PC che per console. Sappiamo anche che il gioco di Iron Man sarà un gioco a giocatore singolo e in terza persona, ma questo non significa necessariamente che dobbiamo aspettarci la stessa situazione per gli altri due titoli del trio.

Siamo entusiasti di annunciare una collaborazione a più titoli con @Marvel per sviluppare giochi d'azione e avventura per console e PC!



Ogni gioco sarà una storia originale ambientata nell'universo Marvel.



Per saperne di più: https://t.co/ON6xo3FDLN pic.twitter.com/ZQSiOLaF1R- Electronic Arts (@EA) 31 ottobre 2022

Tutto questo è ovviamente molto eccitante, ma forse la cosa più interessante? Marvel ed EA affermano che sono previsti "almeno" tre titoli, lasciando intendere che potrebbero essercene altri all'orizzonte se le cose andranno bene.

Se dovessimo indovinare quali personaggi dei fumetti Marvel riceveranno il trattamento EA, punteremmo il dito su uno qualsiasi dei più grandi a questo punto. Ma possiamo aspettarci di saperne di più su tutti e tre i titoli a tempo debito - dopo tutto, nulla rimane segreto a lungo.

Scritto da Oliver Haslam.