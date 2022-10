Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo tante voci e speculazioni, The Sims 5 è ufficiale.

Il gioco è in fase di sviluppo con il nome in codice "Project Rene" ed è ancora lontano dall'uscita, ma il team che lo sta sviluppando ha confermato alcuni dettagli durante il The Sims Summit trasmesso online il 18 ottobre 2022.

È stato anche mostrato un "primissimo" dietro le quinte di alcuni dei nuovi strumenti di gioco che potrebbero essere disponibili per i fan dei Sims.

Forse la notizia più entusiasmante finora è che il nuovo gioco funzionerà su tutte le piattaforme, compresi telefoni e tablet. Questo e il fatto che EA ha reso The Sims 4 completamente gratuito per PC, Mac e console.

Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Data di uscita di The Sims 5

Project Rene, alias The Sims 5, è talmente in fase di sviluppo che non c'è ancora una data di uscita. A dire il vero, non saremmo sorpresi se non arrivasse nei negozi prima del 2024.

Piattaforme di The Sims 5

Non conosciamo ancora le piattaforme esatte di The Sims 5, ma durante il The Sims Summit di ottobre è stato rivelato che Project Rene è stato sviluppato per essere un gioco multipiattaforma.

Lo abbiamo visto girare sia su cellulare che su tablet/PC.

Caratteristiche di The Sims 5

Dai primi filmati e dalle spiegazioni di Lyndsey Pearson, vicepresidente del franchise creative di The Sims, sappiamo che in The Sims 5 sarà disponibile una maggiore personalizzazione degli oggetti.

"Avrete la possibilità di cambiare non solo i motivi e i colori, ma anche le forme degli oggetti che userete quando costruite e decorate nel gioco", ha detto.

Ci sarà anche la possibilità non solo di condividere le creazioni con gli amici, ma anche di collaborare agli oggetti e alle stanze.

Altre caratteristiche saranno svelate nei prossimi mesi.

Il trailer di The Sims 5

Anche se non c'è ancora un trailer, The Sims Summit conteneva un segmento di un minuto con i primi filmati di sviluppo del prossimo gioco dei Sims.

La sezione del Progetto Rene inizia al minuto 26:48.

Schermate di The Sims 5

Abbiamo catturato diverse schermate dalla presentazione originale del Summit, che potete scorrere qui sotto.

E The Sims 4?

The Sims 4 è ora completamente gratuito da scaricare e giocare su PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

I pacchetti di espansione sono ancora in vendita, con due nuovi pacchetti in arrivo nel 2023.

