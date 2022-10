Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il franchise di Need for Speed è uno dei più famosi e amati tra i giochi di corse, ma negli ultimi anni è caduto un po' in disgrazia dopo alcune uscite un po' dimenticabili.

EA spera che le cose cambino con Need for Speed Unbound, in arrivo nel corso dell'anno, che si propone di riportare la serie alle sue radici di corsa su strada. Ecco tutti i dettagli chiave da sapere.

Per ulteriori dettagli sui giochi in arrivo, consultate i nostri elenchi di titoli attesi per PS5 o Xbox Series X/S.

Data di uscita di Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound uscirà il 2 dicembre 2022, quindi non c'è molto da aspettare prima di potersi mettere al volante.

Tuttavia, i membri di EA Play potranno accedere a una prova gratuita di 10 ore del gioco a partire dal 29 novembre 2022, un po' prima.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il gioco è stato presentato solo all'inizio di ottobre 2022, quindi EA deve averlo tenuto nascosto per un po'.

squirrel_widget_12856338

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Piattaforme di Need for Speed Unbound

Sorprendentemente per un franchise così importante, EA e lo sviluppatore Criterion stanno limitando le piattaforme su cui è possibile acquistare Need for Speed Unbound, che uscirà solo sulle piattaforme più recenti.

Sarà possibile giocarlo su PS5, Xbox Series X/S e PC (attraverso alcuni negozi diversi). Ciò significa che i possessori di PS4 o Xbox One non avranno di che gioire.

Trailer di Need for Speed Unbound

Finora è stato pubblicato un solo trailer principale di Unbound, che potete vedere qui sotto.

Il trailer mostra alcuni scorci di auto e personaggi, tra cui il rapper A$AP Rocky, che sembra essere presente nel gioco (anche se non sappiamo quanto sia importante la sua parte).

Gameplay di Need for Speed Unbound

EA punta sulla personalizzazione delle auto per Unbound, ma introduce anche uno stile e un look completamente nuovi, ispirandosi alla street art e ai grafitti.

Sarà possibile personalizzare non solo la carrozzeria e la messa a punto dell'auto, utilizzando luci e kit per la carrozzeria, ma anche gli effetti cartoonici che la circondano nei momenti chiave.

Sebbene sia possibile disattivarli se si desidera un look da gara più puro, questi effetti più grandi della vita possono rappresentare un ulteriore livello di personalizzazione per distinguersi nelle gare online.

Come nel vecchio Need for Speed, ci saranno ancora inseguimenti di poliziotti da manovrare e si potrà scommettere prima delle gare se si vuole portare a casa un po' di soldi extra.

È possibile dare un'occhiata alla mappa completa del gioco sul sito ufficiale qui, per avere un'idea di dove si correrà. A quanto pare, si tratta di un grande mondo aperto, con un buon equilibrio tra le strette strade cittadine e le più aperte e ampie strade di montagna. A nostro avviso, si tratta di un chiaro ritorno ai tempi felici di Need for Speed Underground 2 o Most Wanted.

Elenco delle auto di Need for Speed Unbound

Il sito ufficiale del gioco offre un elenco di auto da sfogliare, che abbiamo replicato qui per voi.

Queste sono tutte le auto che potrete guidare in Need for Speed Unbound al momento del lancio:

Acura NSX 2017

Acura RSX-S 2004

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016

Aston Martin DB5 1964

Aston Martin DB11 Volante 2018

Aston Martin DB11 2017

Aston Martin Vulcan 2016

BMW M3 2006

BMW M3 Evoluzione II 1988

BMW X6 M 2016

BMW M3 2010

BMW M5 2018

BMW Z4 M40i 2019

BMW M4 Coupé 2018

BMW M2 Competizione 2019

BMW M1 1981

BMW i8 Coupé 2018

BMW M4 GTS 2016

BMW M3 Cabrio 2010

BMW M4 Cabrio 2017

BMW i8 Roadster 2018

Bugatti Chiron Sport 2017

Buick Grand National GNX 1987

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Chevrolet Corvette Stingray Cabrio 2020

Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965

Chevrolet Corvette Grand Sport 2017

Chevrolet Camaro Z28 2014

Chevrolet Corvette Z06 2013

Chevrolet Camaro SS 1967

Chevrolet Bel Air 1955

Chevrolet Corvette ZR1 2019

Chevrolet Colorado ZR2 2017

Dodge Challenger SRT8 2014

Dodge Charger R/T 1969

Dodge Charger SRT Hellcat 2019

Ferrari LaFerrari 2016

Ferrari Testarossa Coupé 1984

Ferrari 488 GTB 2016

Ferrari F40 1988

Ferrari 458 Italia 2009

Ferrari 488 Pista 2019

Ferrari FXX-K Evo 2018

Ferrari 458 Spider 2011

Ford F-150 Raptor 2017

Ford Mustang GT 2015

Ford GT 2017

Ford Mustang BOSS 302 1969

Ford Mustang 1965

Ford Mustang Foxbody 1990

Ford Crown Victoria 2008

Ford Focus RS 2016

Ford Mustang GT Convertibile 2019

Honda Civic Type-R 2000

Honda Civic Type-R 2015

Honda NSX Type-R 1992

Honda S2000 Ultimate Edition 2009

Infiniti Q60S 2017

Jaguar F-Type R Coupé 2016

Jaguar F-Type R Cabrio 2019

Koenigsegg Regera 2016

Lamborghini Countach LPI 800-4 2021

Lamborghini Huracán LP580-2 2018

Lamborghini Aventador S 2018

Lamborghini Countach 25° Anniversario 1989

Lamborghini Murciélago SV 2010

Lamborghini Urus 2018

Lamborghini Huracán Performante 2018

Lamborghini Aventador SVJ Coupé 2019

Lamborghini Diablo SV 1995

Lamborghini Huracán LP580-2 Spyder 2018

Lamborghini Aventador S Roadster 2018

Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2019

Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 2018

Lamborghini Huracán Performante Spyder 2018

Land Rover Range Rover Sport SVR 2015

Land Rover Defender 110 Pickup doppia cabina 2015

Lotus Exige S 2006

Lotus Emira 2021

Mazda RX-7 Spirit R 2002

Mazda MX5 1996

Mazda RX-8 Spirit R (R3) 2011

Mazda MX5 2015

McLaren P1 2014

McLaren F1 1993

McLaren 570S 2015

McLaren 570S Spider 2018

McLaren 600LT 2018

McLaren P1 GTR 2015

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 1988

Mercedes-AMG C 63 Coupé 2018

Mercedes-AMG G 63 2017

Mercedes-AMG GT S 2019

Mercedes-AMG A 45 2016

Mercedes-AMG GT R 2017

Mercedes-AMG GT S Roadster 2019

Mercedes-AMG C 63 Cabriolet 2018

Mercedes-AMG GT Serie Nera 2021

Mercury Cougar 1967

MINI John Cooper Works Countryman 2017

Mitsubishi Lancer Evolution IX 2007

Mitsubishi Lancer Evolution X 2008

Mitsubishi Eclissi GSX 1999

NISSAN GT-R Premium 2017

NISSAN Skyline GT-R V-Spec 1999

NISSAN 370Z Heritage Edition 2019

NISSAN Silvia K's 1998

NISSAN Z Prototipo 2022

NISSAN Silvia Spec-R Aero 2002

NISSAN Skyline GT-R V-Spec 1993

NISSAN 350Z 2008

NISSAN Skyline 2000 GT-R 1971

NISSAN Fairlady 240ZG 1971

NISSAN 180SX Tipo X 1996

NISSAN 370Z Nismo 2015

NISSAN GT-R Nismo 2017

Pagani Huayra BC 2017

Plymouth Cuda 1970

Polestar Polestar 1 2020

Pontiac Firebird 1977

Porsche 911 GT3 RS 2019

Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973

Porsche 918 Spyder 2015

Porsche 718 Cayman GTS 2018

Porsche 911 Carrera S 1997

Porsche 911 GT2 RS 2018

Porsche Panamera Turbo 2017

Porsche 911 Turbo S Serie Esclusiva 2018

Porsche Boxster 718 Spyder 2020

Porsche 911 Carrera GTS 2018

Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusive 2018

Porsche 911 Targa 4 GTS 2018

Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet 2018

Porsche Cayman GT4 2015

SRT Viper GTS 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2006

SUBARU BRZ Premium 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2010

Volkswagen Maggiolino 1963

Volkswagen Golf GTI 1976

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Volvo 242DL 1975

Volvo Amazon P130 1970

Scritto da Max Freeman-Mills.