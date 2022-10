EA inizia a sostituire Origin su PC con una nuova app, ma non su Mac

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Due anni fa, EA aveva annunciato l'intenzione di sostituire il client di Origin per PC e ora la nuova applicazione sta finalmente iniziando a essere distribuita.

Si suppone che si tratti di un'esperienza molto più leggera e veloce, con un design più snello.

EA afferma che la nuova app, chiamata semplicemente EA app, sarà più facile da navigare e avrà funzioni sociali migliorate.

I giocatori potranno ora collegare il proprio account ad altre piattaforme come Xbox, PlayStation e Steam, rendendo il cross-play molto più semplice di prima.

Un ID personalizzato unico semplifica la ricerca degli amici e si può creare un elenco di amici multipiattaforma che mostrerà a cosa stanno giocando i propri amici e se è possibile partecipare.

EA assicura agli utenti esistenti che la transizione sarà semplice e che non perderanno l'accesso ai loro contenuti, ai salvataggi e ai giochi installati.

Anche l'elenco degli amici di Origin verrà trasferito automaticamente, rendendo più facile riprendere da dove si era interrotto.

Se siete utenti di Windows, l'app EA è disponibile per il download dal sito web di EA e gli utenti di Origin saranno invitati a effettuare il passaggio a tempo debito.

Per gli utenti di Mac OS, Origin continua a essere l'applicazione preferita ed EA non ha annunciato alcun cambiamento.

In un post sul blog dedicato all'applicazione per Mac, EA ha dichiarato: "Origin per Mac è ancora il luogo in cui potete accedere ai vostri giochi. Man mano che le cose si evolvono, avremo maggiori informazioni da condividere nei prossimi mesi".

Scritto da Luke Baker.