Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Electronic Arts ha annunciato ufficialmente il prossimo gioco della serie Need for Speed, confermando che sarà disponibile per console current-gen e PC solo a partire dal 2 dicembre 2022.

Come già trapelato in precedenza, il gioco si chiama Need for Speed Unbound e presenta un cambiamento stilistico rispetto agli ultimi giochi della serie.

Il gioco vede il ritorno di Criterion alla serie dopo oltre un decennio e sembra tornare in qualche modo alle origini del gioco con una campagna per giocatore singolo ambientata nel mondo delle corse clandestine.

Lo stile artistico è basato sui graffiti di strada e sembra che ci saranno elementi dell'ultimo titolo completo di Criterion Need for Speed, Hot Pursuit, con inseguimenti di poliziotti ancora una volta fondamentali per il gameplay. Si impersona un pilota che cerca di vincere The Grand, una sfida di corse su strada ambientata nella città di Lakeshore, ma ci saranno molti ostacoli lungo il percorso.

"Need for Speed Unbound è incentrato sull'espressione di sé, sull'assunzione di rischi e sullo sconvolgimento dello status quo attraverso il proprio stile di guida, la costruzione di auto uniche, la moda, la musica e molto altro ancora", ha dichiarato il direttore creativo dello sviluppatore, Kieran Crimmins.

"Ci siamo ispirati a creare un universo veramente autentico in cui i giocatori si vedono rappresentati nel gioco. L'esperienza visiva di Unbound ridefinisce le aspettative, con un nuovo stile artistico che dà vita ai graffiti, intensifica la competizione e crea un'azione adrenalinica ad alta velocità".

Il rapper statunitense A$AP Rocky apparirà nel gioco.

Need for Speed Unbound sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, con preordini a partire dal 29 novembre 2022.

Scritto da Rik Henderson.