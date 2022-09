Come trovare Ted Lasso e AFC Richmond in FIFA 23

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - FIFA 23 uscirà ufficialmente venerdì 30 settembre 2022, ma alcuni avranno già accesso anticipato al gioco attraverso EA Play o preordinando la Ultimate Edition.

Chi è alle prime armi troverà alcune nuove funzionalità ed extra a cui abituarsi, tra cui l'aggiunta di Ted Lasso e della sua squadra, l'AFC Richmond, dallo show di successo di Apple TV+ . Tuttavia, ci è stato chiesto più volte dove si nasconde nel gioco: alcuni giocatori non riescono a trovare né lui né la squadra in cui giocare.

Ecco perché abbiamo messo insieme questa guida semplice e veloce.

squirrel_widget_12854120

Perché un laptop Nvidia GeForce RTX serie 30 è la miscela perfetta di potenza e portabilità Di Pocket-lint International Promotion · 11 Maggio 2022 Queste incredibili GPU per laptop significano che il gioco in movimento è una vera delizia.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

FIFA 23: come giocare nei panni di Ted Lasso e dell'AFC Richmond

Ted Lasso e l'intera squadra dell'AFC Richmond sono disponibili in diverse modalità di gioco in FIFA 23. Così come gli oggetti a tema in Ultimate Team e lo stadio Nelson Road (basato sul Selhurst Park del Crystal Palace, dove è stato girato lo show). Ma non sono così facili da trovare.

Ecco come selezionarli.

Modalità Carriera

Per avere Ted Lasso come manager e giocare nei panni dell'AFC Richmond in modalità Carriera, basta seguire i seguenti passaggi.

Andate su "Carriera" in "Modalità di gioco" e iniziate una "Nuova carriera".

Fare clic su "Scarica l'ultimo" quando appare la schermata di aggiornamento della squadra. Se non è disponibile alcun aggiornamento, fare clic su "Usa le squadre attuali".

Nella schermata successiva, fare clic su "Gioca come manager reale". Ora, nella parte superiore della schermata successiva, scorrete la barra dei Paesi fino a raggiungere "Resto del mondo".

Scorrete i manager in basso e Ted Lasso è disponibile come ultima opzione, nell'angolo in basso a destra. Selezionatelo e cliccate su "Avanza".

Apparirà la sua squadra predefinita, l'AFC Richmond (se volete, potete cambiarla con un'altra squadra o un club personalizzato). Cliccare su "Avanzamento".

Ora dovete scambiare l'AFC Richmond con il campionato di vostra scelta. Scegliete il club che volete scambiare, selezionate le "Impostazioni della carriera" nella schermata successiva e partite.

Purtroppo, mentre è possibile vestire i panni di Ted Lasso in una carriera da manager e prendere il controllo della sua squadra sullo schermo, non è possibile vestire i panni di Roy Kent o di qualsiasi altro giocatore dell'AFC Richmond in una carriera da giocatore.

Quickplay, Pro Club, Stagioni

È possibile giocare nei panni dell'AFC Richmond anche nelle altre numerose modalità per giocatore singolo e online, tra cui Quickplay, Pro Clubs e Seasons.

Quando si seleziona la squadra, è sufficiente scorrere il paese fino a "Resto del mondo" per trovare l'AFC Richmond.

Scritto da Rik Henderson.