Sarà possibile giocare nei panni di Ted Lasso in FIFA 23? Sembra di sì

(Pocket-lint) - Ted Lasso potrebbe arrivare in FIFA 23 come uno dei manager del gioco.

L'account Twitter ufficiale dello show ha annunciato che il protagonista della serie di grande successo di Apple TV+ è stato scansionato per essere incluso in un gioco. Di recente è stato anche rivelato che l'AFC Richmond, il club fittizio dello show, è apparso brevemente in un elenco sul sito web di FIFA 23.

Mettendo insieme questi indizi, ci sono ottime possibilità che Jason Sudeikis nei panni di Ted Lasso appaia nel prossimo gioco di EA Sports.

Attenzione, Mario! Non sei l'unico uomo pixelato con i baffi che non sa mai dove lo porta la metropolitana... pic.twitter.com/sDIS9VPDmh- Ted Lasso (@TedLasso) 20 settembre 2022

È un po' ironico, visto che giochiamo come AFC Richmond nella modalità carriera di FIFA 22 da quando è uscito l'anno scorso (quando non macinavamo Ultimate Team). In effetti, ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione del gioco, in quanto ha introdotto la possibilità di creare la propria squadra: "Naturalmente, questo significa che ci saranno molte migliaia di AFC Richmond là fuori (sì, anche noi siamo fan di Ted Lasso ed è stato il nostro default immediato), ma perché no?", abbiamo detto.

Ora sembra che sarà disponibile di default.

FIFA 23 uscirà il 30 settembre 2022 per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, PC, Stadia e Nintendo Switch.

Chi preordina la Ultimate Edition o ha un'iscrizione a EA Play potrà giocarci con tre giorni di anticipo, a partire dal 27 settembre.

