Motive Studio conferma che sta realizzando un gioco di Iron Man per EA

(Pocket-lint) - Il gioco Marvel di EA è stato annunciato e, come alcuni avevano intuito, è basato su Iron Man.

Il gioco è sviluppato da Motive Studio - il team che ha realizzato Star Wars: Squadrons e l'imminente remake di Dead Space - e sarà un'azione-avventura in terza persona per un solo giocatore.

A capo del progetto c'è Olivier Proulx, che ha lavorato anche all'eccellente Guardians of the Galaxy per Square Enix: "È un onore e un privilegio avere l'opportunità di realizzare un videogioco basato su uno dei supereroi più iconici dell'intrattenimento odierno", ha dichiarato.

"Abbiamo la grande opportunità di creare una storia nuova e unica che possiamo definire nostra. Marvel ci sta incoraggiando a creare qualcosa di nuovo. Abbiamo molta libertà, il che è molto stimolante per il team".

Il gioco è in fase di pre-produzione, quindi lontano dall'uscita. Dubitiamo che vedremo qualcosa di concreto almeno prima di un anno, forse un teaser all'E3 2023. EA promette di tenerci aggiornati sui progressi dello sviluppo.

In effetti, è piuttosto insolito che un gioco venga annunciato così presto. Tuttavia, le speculazioni durante le celebrazioni del D23 Disney potrebbero aver forzato la mano a Electronic Arts.

Non vediamo l'ora di saperne di più sul progetto e speriamo di avere una meccanica di volo migliore per un Tony Stark vestito di tutto punto rispetto all'attuale gioco degli Avengers.

