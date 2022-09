Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - FIFA 23 uscirà il 30 settembre 2022 per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC. Sarà disponibile anche per Stadia e NIntendo Switch.

Sapevate però che è possibile giocare prima su molte di queste piattaforme?

Ecco come ottenere l'accesso anticipato a FIFA 23 su Xbox, PlayStation e PC.

Come giocare in anticipo a FIFA 23

EA renderà disponibile FIFA 23 con tre giorni di anticipo per coloro che preordineranno la Ultimate Edition. Ciò significa che, oltre ai bonus extra forniti con questa versione, potrete iniziare a giocare a FIFA 23 dal 27 settembre 2022.

C'è anche un altro modo per ottenere l'accesso anticipato, e forse lo avete già senza saperlo.

I membri diEA Play potranno scaricare una versione di prova di 10 ore di FIFA 23 il 27 settembre. Potrete giocare alle modalità di gioco prima di decidere se acquistare l'edizione completa.

Inoltre, EA Play è incluso in Xbox Game Pass e PC Game Pass. Quindi, se si sottoscrive un abbonamento a uno dei due o a Xbox Game Pass Ultimate, sarà possibile giocare in anticipo alla prova limitata a 10 ore di FIFA 23.

In alternativa, se si possiede una PS4 o una PS5, è possibile abbonarsi a EA Play separatamente e ottenere comunque l'accesso.

Un abbonamento di un mese a EA Play su PlayStation costa 3,99 sterline / 4,99 dollari / 3,99 euro al mese. Per questo, si ottiene anche il 10% di sconto sui FIFA Points e su altri acquisti digitali EA.

Infine, i possessori di PC possono fare di meglio: possono abbonarsi a EA Play Pro per £14,99 / $14,99 / €14,99 al mese. In questo modo si ottiene la versione completa Ultimate Edition di FIFA 23 senza costi aggiuntivi e si può giocare a partire dalla stessa data di accesso anticipato.

