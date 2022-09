The Sims 4 diventerà definitivamente free-to-play a ottobre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete voglia di tuffarvi e creare una famiglia digitale, abbiamo buone notizie: The Sims 4 sarà disponibile gratuitamente dal 18 ottobre.

Il gioco è in circolazione dal 2014, quindi osiamo dire che i fan più accaniti dei Sims hanno già giocato la loro parte, ma per tutti gli altri è il momento perfetto per provarlo.

The Sims 4 sarà free-to-play permanente su PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.

Chi ha già acquistato il gioco potrà richiedere in omaggio il nuovo Kit Desert Luxe, che comprende mobili a tema ispirati al paesaggio desertico del Sud-Ovest.

I membri diEA Play e EA Play Pro riceveranno anche alcuni contenuti bonus e potranno giocare con l'Expansion Pack Get To Work e l'Expansion Pack Toddler Stuff.

Dato che il franchise dei Sims si è sempre basato molto sui pacchetti di espansione, anche prima che i contenuti scaricabili diventassero comuni, il passaggio a un modello free-to-play ha molto senso.

Alcuni hanno sospettato che questa mossa potesse significare la fine della strada per The Sims 4, ma non sembra essere così.

In un post sul blog, EA ha dichiarato che "il nostro team è più impegnato che mai nello sviluppo di nuove e significative esperienze di The Sims 4 per i nostri giocatori e continueremo a sviluppare e rilasciare pacchetti, kit e gocce di Sims Delivery Express nel prossimo futuro".

Potrete scoprire di più sul futuro di The Sims 4 durante la diretta streaming del Behind The Sims Summit. Si terrà il 18 ottobre sui canali YouTube e Twitch di The Sims.

Scritto da Luke Baker.