Skate 4 è free-to-play e non si chiama Skate 4

(Pocket-lint) - Gli sviluppatori del prossimo gioco Skate hanno tenuto una diretta streaming chiamata "The Board Room" e hanno rivelato alcune grandi novità sul prossimo titolo di skateboarding.

Innanzitutto, il team vuole che tutti smettano di chiamarlo Skate 4, in quanto il gioco non è un sequel o un prequel, ma un'esperienza indipendente diversa dai giochi precedenti.

Si chiama semplicemente Skate e sarà un gioco live-service che riceverà anni di aggiornamenti, aggiunte di contenuti e "drop stagionali".

Con un'accoglienza contrastante, è stato annunciato che il gioco sarà free-to-play e supporterà il gioco e la progressione multipiattaforma.

Ci sarà anche una versione mobile del gioco, che si aggiungerà alle piattaforme PC, Playstation e Xbox.

Naturalmente, il modello free-to-play prevede microtransazioni per monetizzare il gioco e gli sviluppatori hanno deciso di affrontare la questione.

Per placare le preoccupazioni, Full Circle ha assicurato agli spettatori che sta implementando rigide regole di base per la monetizzazione.

Non ci saranno meccaniche di gioco che alterano il gioco a pagamento, non ci saranno loot box e non ci saranno aree della mappa chiuse dietro un muro a pagamento.

Si è parlato di oggetti sbloccabili attraverso il gioco, ma non è ancora chiaro se il nuovo titolo avrà una modalità storia tradizionale.

Ci è stato anche mostrato uno scorcio di gameplay (pre-pre-pre-alfa) che mostrava aree di costruzione di skatepark cooperativi, e si è detto che queste location si stanno rivelando molto popolari tra i giocatori.

Non c'è ancora una data di uscita per il gioco e gli sviluppatori insistono sul fatto che il gioco verrà rilasciato solo quando sarà pronto.

Se anche voi, come noi, non vedete l'ora di metterci le mani sopra, quest'estate è prevista una registrazione pubblica per partecipare al playtesting pre-alpha. Se volete saperne di più, potete consultare il nostro articolo in cui raccontiamo nel dettaglio tutto ciò che abbiamo appreso finora.

Scritto da Luke Baker.