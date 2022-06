EA potrebbe essere al lavoro su un altro gioco Marvel

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo un commentatore del settore, EA potrebbe essere al lavoro su un gioco non ancora annunciato che utilizza una proprietà Marvel, continuando la conquista del colosso dei fumetti e del cinema da parte dei videogiochi.

Il gioco non viene dettagliato in alcun modo da Shpeshal_Nick, che afferma di essere stato informato da una fonte che c'è un progetto in lavorazione, quindi siamo lasciati completamente all'oscuro di quale serie o personaggio potrebbe essere adattato.

Tuttavia, è possibile fare una certa quantità di congetture attraverso il processo di eliminazione. Sappiamo che personaggi importanti come Spider-Man, i Vendicatori, Guardiani della Galassia e Wolverine sono tutti coperti da giochi già usciti o annunciati.

Rimangono comunque una serie di personaggi indipendenti che potrebbero essere abbastanza popolari da reggere un proprio gioco, da Iron Man a Capitan America, quindi è un'ipotesi da non scartare.

EA ha dimostrato di saper gestire i giochi su licenza di recente, con l'enorme successo di Star Wars Jedi: Fallen Order ha dato vita a un sequel, Survivor.

Per il momento, tuttavia, dovremo semplicemente tenere le orecchie ben aperte, visto che né Marvel né EA hanno comunicato nulla di ufficiale e non ci si aspetta un annuncio imminente.

Scritto da Max Freeman-Mills.