(Pocket-lint) - EA non terrà un evento EA Play Live quest'estate, anche se una serie di altri editori presenteranno i loro giochi in uscita nell'ambito del Summer Games Fest e in assenza dell'E3.

Questo non significa però che non scopriremo di più su alcuni dei suoi prossimi giochi: l'editore ha twittato un'indicazione che alcune sorprese sono in serbo per le prossime settimane.

Abbiamo alcune sorprese che non vorrete perdervi Rimanete sintonizzati- Electronic Arts (@EA) 7 giugno 2022

Questo significa che possiamo aspettarci di saperne di più su alcuni giochi EA nei prossimi giorni, molto probabilmente durante la cerimonia di apertura del Summer Games Fest. Il conduttore Geoff Keighley ha anche avvertito che lo show riguarderà in gran parte giochi già annunciati.

Questo potrebbe spiegare la presenza di giochi del calibro di Star Wars Jedi: Survivor, il remake di Dead Space o Skate 4, tutti giochi che sappiamo essere in procinto di uscire, ma di cui saremmo estremamente ansiosi di vedere un po' di gameplay.

Se questo è vero o se EA ha semplicemente intenzione di rilasciare alcuni trailer in un momento imprecisato, lo scopriremo probabilmente nelle prossime settimane.

Scritto da Max Freeman-Mills.