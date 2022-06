Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dice ed EA hanno presentato la tanto attesa prima stagione di nuovi contenuti per Battlefield 2042, a sei mesi dal suo lancio estremamente problematico: la Stagione 1: Ora Zero.

La stagione porta una nuova mappa ambientata nelle Montagne Rocciose canadesi, nuove armi, veicoli e un nuovo specialista di cui prendere il controllo, anche se c'è il rischio che arrivi troppo tardi per risollevare un gioco che sta ancora lottando per i giocatori.

Dice, tuttavia, ha sempre avuto un certo talento con i trailer e lo showcase qui sopra è sicuramente sufficientemente roboante, facendo luce sui problemi che hanno afflitto il gioco e che hanno portato i suoi sviluppatori a tornare al tavolo da disegno con una serie di importanti aggiornamenti tecnici negli ultimi mesi.

La nuova stagione, che verrà lanciata il 9 giugno, aggiungerà anche un Pass Battaglia di 100 livelli che i giocatori dovranno affrontare con ricompense cosmetiche e altri sblocchi.

La nuova specialista è Ewelina Lis, che porta con sé un sofisticato lanciarazzi che i giocatori possono controllare con una visuale in prima persona mentre spara, consentendo potenzialmente di aggirare le contromisure dei veicoli, come i razzi, per livellare davvero il campo di gioco.

C'è anche una nuova balestra da provare, con dardi esplosivi se lo si desidera, oltre a un nuovo fucile da tiratore e a un lanciagranate fumogene. Due nuovi elicotteri (uno per ogni fazione) offrono un'alternativa moderna e furtiva a quelli che abbiamo già potuto usare.

Scritto da Max Freeman-Mills.