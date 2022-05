Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - EA e Respawn Entertainment hanno annunciato che il seguito di Fallen Order del 2019 si chiamerà Star Wars Jedi: Survivor e che uscirà nel 2023 solo per console curren-gen e PC.

Ciò significa che sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma non per PS4 e Xbox One.

È stato inoltre pubblicato un teaser trailer, nell'ambito della convention Star Wars Celebration.

È stato rivelato che la trama di Star Wars Jedi: Survivor riprende cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order, con Cal Kestis inseguito dall'Impero come uno degli ultimi Jedi della galassia.

Anche BD-1 è tornato, mentre un nuovo cast di personaggi si unirà a lui nella sua ricerca nel corso della nuova avventura d'azione.

Questa volta Kestis acquisirà nuove abilità, con un'espansione delle eccellenti meccaniche di combattimento che abbiamo apprezzato molto nel primo gioco.

"Anche prima di completare Jedi: Fallen Order, il nostro team aveva una visione di come portare l'avventura di Cal, BD e dell'equipaggio nel sequel", ha dichiarato il direttore del gioco di Respawn, Stig Asmussen.

"Per Jedi: Survivor, stiamo lavorando in stretta collaborazione con Lucasfilm Games per costruire l'eredità di Jedi: Fallen Order. Stiamo sfruttando la tecnologia avanzata per creare combattimenti Jedi più dinamici e la narrazione cinematografica per espandere la storia di Cal che matura e sopravvive durante i tempi bui".

"Non vediamo l'ora di condividere con il mondo intero ulteriori informazioni sul gioco nel corso dell'anno".

Per conoscere le ultime novità su Star Wars Jedi: Survivor potete consultare la nostra guida qui.

Scritto da Rik Henderson.