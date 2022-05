EA Sports UFC 5: indiscrezioni, dettagli e ciò che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'ultima volta che EA Sports ha pubblicato un gioco UFC è stato nell'autunno del 2020 (UFC 4), quindi una nuova uscita è piuttosto attesa.

Tuttavia, è probabile che si debba aspettare ancora un po', poiché non c'è traccia di un gioco per il 2022. Al contrario, voci e un'e-mail trapelata indicano il prossimo anno per un nuovo sequel della serie di arti marziali miste.

Ecco tutto quello che sappiamo finora su EA Sports UFC 5.

In precedenza si pensava che lo sviluppatore della serie di giochi UFC, EA Vancouver, avesse spostato la sua attenzione su un reboot dei giochi di boxe Fight Night. Ciò significava che un UFC 5 avrebbe dovuto attendere ancora a lungo.

Tuttavia, il famoso scrittore di giochi Tom Henderson ha rivelato su Twitter che il team ha messo in pausa Fight Night per tornare a concentrarsi sull'Ultimate Fighting Championship.

Inoltre, ha affermato di aver saputo che il gioco uscirà nell'estate del 2023.

UFC 5 è l'estate del 23, credo.



Un reboot di Fight Night doveva essere *promosso* per questo https://t.co/qJNmCBY00N- Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 10 maggio 2022

Naturalmente, al momento si tratta solo di speculazioni, ma la cosa ha senso, soprattutto se si considera che l'intervallo tra un gioco e l'altro sarà di tre anni per allora. Inoltre, è molto probabile che ci sia un limite di tempo per la licenza che EA detiene con l'UFC.

Oltre alle affermazioni di Henderson sopra riportate, VGC avrebbe visto un'e-mail interna inviata al personale di EA Canada che fa riferimento a UFC 5 e alla decisione di sospendere lo sviluppo di Fight Night: "Siamo molto entusiasti di UFC 5 e... vogliamo eliminare l'attenzione divisa che diversi membri del nostro team dirigenziale hanno avuto negli ultimi tempi, in modo da poterci concentrare esclusivamente sulla realizzazione della migrazione e di UFC 5 ad alta qualità", si legge.

Lo sviluppo di Fight Night continuerà anche dopo la fine di UFC 5.

Considerando che il gioco non è ancora ufficiale, non sappiamo per quali piattaforme verrà rilasciato. Tuttavia, dato che non è previsto almeno fino al 2023, non ci sorprenderebbe se EA decidesse di concentrarsi solo sui formati della generazione attuale. Quindi PS5, Xbox Series X/S e PC.

Aggiorneremo con ulteriori indiscrezioni e dettagli concreti non appena emergeranno.

