EA conferma che FIFA sarà rinominato EA Sports FC

(Pocket-lint) - È stato finalmente confermato che EA sta eliminando il nome FIFA dalla sua serie di giochi di calcio (o calcio) di punta, che sarà rinominata EA Sports FC.

Il cambiamento è stato dettagliato in un lungo pezzo del New York Times, poi confermato da EA stessa, ma ci sono ancora un sacco di domande a cui rispondere su quali sembianze di giocatori e club saranno inclusi ufficialmente nel gioco.

L'informazione chiave per la maggior parte dei fan è che sembra che la stragrande maggioranza dei club probabilmente finirà ancora in FIFA ufficialmente, dati gli accordi che ha in atto con organizzazioni come la Premier League nel Regno Unito e la Champions League.

Dopo tutto, tra le singole leghe, la UEFA e altri organismi calcistici, il quadro sui diritti è incredibilmente complesso. Se questo significa che un rivale come la serie eFootball (ex PES) di Konami, nata per caso, si accaparrerà una partnership con FIFA, rimarrà da vedere.

La divisione tra EA e FIFA dopo 20 anni di partnership è stata vociferata per mesi dopo i rapporti che la FIFA stava chiedendo un raddoppio dei suoi compensi insieme ad un branding sempre più prominente, qualcosa che EA potrebbe aver visto come una diluizione della propria posizione.

Tuttavia, significa che eventi come la Coppa del Mondo FIFA presumibilmente non saranno nei giochi EA Sports FC quando accadranno, cosa che EA avrà accettato a questo punto.

FIFA 23 sarà quindi l'ultima voce nominata con il marchio FIFA, dato che l'accordo in corso dura ancora fino a dopo Qatar 2022, quindi una volta che il gioco uscirà dovremo prepararci per una nuova era.

