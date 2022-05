Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - EA ha annunciato una partnership con Middle-earth Enterprises per sviluppare un nuovo gioco free-to-play del Signore degli Anelli per mobile.

Il Signore degli Anelli: Heroes of Middle-earth sarà un RPG collezionabile che offre una "esperienza sociale-competitiva". È stato sviluppato da Capital Games, lo studio dietro Star Wars: Galaxy of Heroes - un simile gioco di ruolo per iOS e Android.

"Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Middle-earth Enterprises sulla prossima generazione di giochi di ruolo mobile", ha detto il VP di EA per il mobile RPG, Malachi Boyle.

"Il team è pieno di fan de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit e ogni giorno mettono insieme la loro enorme passione e il loro talento per offrire un'esperienza autentica ai giocatori."

Non è stato ancora rivelato molto sul gioco, anche se Boyle ha rivelato che conterrà personaggi di tutti i libri di JRR Tokien: "La combinazione di grafica ad alta fedeltà, animazioni cinematografiche e arte stilizzata immerge i giocatori nella fantasia della Terra di Mezzo dove andranno testa a testa con i loro personaggi preferiti".

Un beta test limitato inizierà quest'estate in una regione attualmente non annunciata. Non ci sono ancora dettagli su un programma di lancio completo.

L'altro gioco di Capital, Galaxy of Heroes, è disponibile su Apple App Store e Google Play ora.

Scritto da Rik Henderson.