(Pocket-lint) - EA ha introdotto il supporto cross-play in FIFA 22 come parte di un test. Tuttavia, ci sono diversi caveat al suo utilizzo.

Per cominciare, solo i giocatori su PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia possono prendere parte al test. Inoltre, si applica solo alle Stagioni online e alle Amichevoli online - non alle partite di Ultimate Team.

Eppure, è una caratteristica che è stata richiesta per molti anni e, mentre esclude i proprietari di PC, PS4 e Xbox One, almeno alcuni su piattaforme diverse possono ora giocare uno contro l'altro.

È possibile scegliere di entrare e uscire dal cross-play premendo il tasto R2 nella schermata del menu principale e premere il pulsante che appare nella parte inferiore dello schermo (quadrato per PS5, per esempio). È abilitato di default.

Potreste anche notare che la vostra lista di amici giocabili si è ampliata, dato che include quelli su altre piattaforme.

Si pensa che il test di EA Sports su FIFA 22 sia stato eseguito in preparazione dell'implementazione completa in FIFA 23. Non ci aspettiamo che si espanda poi ad altre macchine, però, a causa di vincoli o addirittura vantaggi sleali che potrebbero offrire.

La comunità dei giocatori di FIFA 22 si è appena allargata, con i membri del PS Plus che hanno ricevuto il gioco gratuitamente negli ultimi due giorni. Assicuratevi di prendere la vostra copia e un player pack gratuito se lo siete.

