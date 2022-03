Apex Legends ottiene le versioni PS5 e Xbox Series X/S nell'ultimo aggiornamento

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Respawn Entertainment è stata finalmente in grado di fornire ai giocatori console di Apex Legends alcune novità che stavano aspettando, sotto forma di versioni di nuova generazione del gioco, come parte della sua ultima patch.

Il cambiamento significherà che i giocatori con hardware più recente potranno trarre vantaggio da risoluzioni più elevate (4K nel caso di PS5 e Xbox Series X), distanze di visualizzazione più lunghe e più dettagli nei loro ambienti, secondo Respawn.

L'evento Warriors Collection porterà le versioni di nuova generazione di Apex Legends su PS5 e XSX!



Giocatori PlayStation: controlla le informazioni qui sotto per sapere come aggiornare il tuo gioco

Giocatori Xbox: non è necessaria alcuna azione. Apex si aggiornerà tramite Smart Delivery.



: https://t.co/Hye8qEKTVh pic.twitter.com/5HfUSAYkWD — Apex Legends (@PlayApex) 29 marzo 2022

Il gioco aggiungerà anche l'HDR alla sua timoneria e anche le ombre saranno migliorate per un aspetto più ad alta fedeltà, anche se sono in arrivo anche ulteriori modifiche.

Negli aggiornamenti successivi, Apex Legends sulla prossima generazione aggiungerà il supporto a 120 Hz per frame rate elevatissimi su display compatibili, nonché il supporto per i trigger adattivi e aptici del DualSense su PS5. Arriveranno anche ulteriori miglioramenti visivi e audio, secondo il post sul blog di Respawn sull'aggiornamento, che puoi leggere per intero qui .

I possessori di Xbox dovrebbero trovare automaticamente gli aggiornamenti di gioco, mentre i possessori di PS5 dovranno reinstallare la versione giusta, il che può essere un po' complicato. Ad ogni modo, l'aggiornamento viene distribuito oggi, 29 marzo, quindi dovresti essere in grado di dare un'occhiata alla nuova versione del gioco più carina ora.

Ci sono anche una serie di modifiche al gameplay in arrivo, tra cui modalità a tempo limitato che ti consentono di sbloccare skin, una nuova mappa dell'Arena chiamata Drop-Off e il ritorno della modalità di controllo 9v9 del gioco.

Scritto da Max Freeman-Mills.