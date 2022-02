Aperte le registrazioni del beta test di Battlefield Mobile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Battlefield Mobile è stato annunciato parecchio tempo fa nel 2021 ed è apparso su Google Play Store per i test di gioco nel corso dell'anno, ma ora sembra che ci sarà una nuova ondata di beta test per il gioco.

I giocatori in India possono ora pre-registrarsi sul Play Store per avere la possibilità di giocare ai beta test del gioco, che sembrano iniziare alla fine di questo mese.

Precedenti test si erano verificati in Indonesia e nelle Filippine alla fine del 2021, quindi questo potrebbe rappresentare EA che testa diversi server per il gioco, o potrebbe consentirgli di entrare in un territorio più ampio in termini di popolazione per vedere come se la cava.

Ad ogni modo, potremmo iniziare a sentire ciò che i giocatori pensano del gameplay finora abbastanza presto, dato che i beta test spesso offrono sezioni piuttosto consistenti e rappresentative del gioco finale.

Anche se Battlefield Mobile potrebbe essere stato svelato qualche tempo fa, non sappiamo ancora molto su come funzionerà, al di fuori dei rapporti dei precedenti test di gioco. Sono ancora sconosciute esattamente quante mappe offrirà, ad esempio, e la gamma di armi che saranno disponibili.

Sappiamo, tuttavia, che i progressi dei giocatori attraverso i livelli e gli sblocchi verranno cancellati alla fine delle sessioni di playtest, quindi se speri di sfruttarla come un'opportunità per andare avanti, potresti voler aspettare e aspettare la versione completa, prevista per il 2022.

Scritto da Max Freeman-Mills.