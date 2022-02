Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - EA e Dice hanno annunciato che la prima stagione dei nuovi contenuti in arrivo per Battlefield 2042 sarà posticipata "all'inizio dell'estate", al fine di liberare più tempo di sviluppo per risolvere i problemi con il gioco e per apportare funzionalità che la community ha chiedendo a voce.

Il ritardo non è del tutto definitivo, dal momento che in primo luogo non avevamo una data di lancio per i nuovi contenuti. Si prevedeva ampiamente che quel contenuto sarebbe arrivato all'inizio di marzo ed è improbabile che compaia al più presto prima di maggio.

Oggi condividiamo gli ultimi dettagli di #Battlefield 2042, il nostro nuovo ciclo di feedback dei giocatori e un aggiornamento di stato per la prima stagione.



Scopri tutti i dettagli: https://t.co/6y8368gebO pic.twitter.com/WrueRz2ICm — Battlefield (@Battlefield) 1 febbraio 2022

In un post sul blog che accompagna la notizia , che è stato rilasciato poco prima della richiesta di guadagni trimestrali di EA per gli investitori, il team di Battlefield afferma che rivedrà il modo in cui comunica con i giocatori per garantire che vengano pubblicati aggiornamenti frequenti su quali cambiamenti e aggiustamenti sono in arrivo.

Ciò segue un periodo di circa sei settimane durante il quale ci sono stati pochissimi aggiornamenti su ciò che ci si può aspettare. In teoria, inizierà quando il prossimo aggiornamento del gioco cambierà il layout del tabellone segnapunti. Altre modifiche in arrivo includono l'arrivo della chat vocale in-game e un sistema di profili giocatore più dettagliato.

Coloro che hanno acquistato l'accesso al Year One Pass come parte di un'edizione deluxe del gioco riceveranno un piccolo pacchetto di contenuti cosmetici in-game come scusa per il ritardo, conferma anche il post. Rimarrà da vedere se sarà possibile cambiare abbastanza per aiutare il gioco ad attirare indietro alcuni dei tanti giocatori che ha perso.

Scritto da Max Freeman-Mills.