Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Electronic Arts ha confermato che tre nuovi giochi di Star Wars sono stati sviluppati e/o prodotti da Respawn Entertainment, lo studio interno dietro Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi: Fallen Order.

Il primo è un seguito che si dice spesso dell'eccellente avventura d'azione per giocatore singolo dello studio. Il secondo un nuovissimo sparatutto in prima persona (cioè non Battlefront). E il terzo è un gioco di strategia.

Non abbiamo ancora titoli.

Siamo lieti di annunciare ufficialmente TRE nuovi giochi di Star Wars in lavorazione da @Respawn . Leggi di più e trasmetti ciò che hai imparato: https://t.co/pKZFHqDA1W pic.twitter.com/n1byCzaDtL — EA Star Wars (@EAStarWars) 25 gennaio 2022

"Il game director Stig Asmussen e il suo team in studio stanno già lavorando al prossimo gioco della serie d'azione e avventura Star Wars Jedi, e sono affiancati da due nuovi team che lavorano per offrire ulteriori esperienze di gioco esclusive di Star Wars in più generi", ha affermato EA in un post sul blog.

"A guidare lo sviluppo del nuovissimo gioco sparatutto in prima persona di Star Wars di Respawn è Peter Hirschmann, game director di Respawn, che ha una storia lunga e completa con il franchise di Star Wars. Il terzo titolo è un gioco di strategia di Star Wars sviluppato attraverso un collaborazione alla produzione con il nuovo studio Bit Reactor, guidato dal veterano dell'industria dei giochi Greg Foerstch.

"Respawn produrrà il nuovo gioco di strategia di Star Wars mentre Bit Reactor guiderà lo sviluppo del titolo".

Hirschmann è stato anche produttore esecutivo di Star Wars: Battlefront, ma ha lasciato intendere che il nuovo FPS avrà una campagna per giocatore singolo: "Lavorare con Lucasfilm Games su un nuovo FPS nella galassia di Star Wars è un sogno diventato realtà per me, poiché questo è una storia che ho sempre voluto raccontare", ha detto.

Il lavoro è iniziato su tutti e tre i giochi, ma non ci aspettiamo di vedere molto almeno fino alla fine di quest'anno.

Scritto da Rik Henderson.