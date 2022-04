Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo quella che sembrava una vita di voci e false partenze, EA ha finalmente confermato che stanno lavorando su un nuovo titolo Skate all'evento EA Play nel giugno 2020. Questo sarà il primo nuovo gioco del franchise Skate da Skate 3 nel 2010.

I giochi Skate hanno un seguito di culto sia tra gli skater che tra i non skater. Anche se Skate 3 ha visto un successo medio al lancio iniziale, ha visto una grande rinascita quando il gigante di YouTube, PewDiePie, è diventato ossessionato dalla fisica ragdoll del gioco.

Più recentemente, abbiamo visto il lancio di una varietà di giochi di skateboard, compresi i remaster di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, Skater XL e Session. Con lo skateboarding che farà il suo debutto olimpico a Tokyo 2020, questo sembra il momento ideale per il ritorno della serie.

Abbiamo raccolto tutti i dettagli, ed ecco tutto quello che sappiamo su Skate 4 finora.

Non ci sono stati annunci ufficiali sulla data di uscita di Skate 4.

Durante il reveal iniziale, è stato detto che il gioco era ancora in fase iniziale di sviluppo. A parte l'annuncio che Skate 4 sta accadendo, molto poco è stato rivelato e non abbiamo ancora visto alcun filmato di gioco.

Una pagina del sito web dello sviluppatore mostra ancora diverse offerte di lavoro per il team di sviluppo di Skate, lasciando intendere che il gioco è molto lontano dall'essere finito.

Durante il Q3 2022 di EA, il CEO di EA, Andrew Wilson, ha dichiarato che il gioco "sarà lanciato presto", e non abbiamo sentito molto di più per un po'. Alla fine di marzo 2022, l'esperto leaker Tom Henderson ha rivelato che il gioco è stato in playtesting per un bel po', indicando che un reveal potrebbe non essere troppo lontano:

Un piccolo aggiornamento qui.



Molte persone si sono messe in contatto e hanno detto che il playtesting è in corso da mesi!



Forse l'API di origine indica che qualcosa di più potrebbe accadere? https://t.co/kZLHb0Pswr- Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 26, 2022

Nell'aprile del 2022, Jeff Grubb di VentureBeat ha individuato alcuni filmati trapelati che sono stati pubblicati su un account bruciato su Odysee. Ci ha dato un rapido assaggio di un gameplay pre-alpha.

Questo è il filmato pre-alpha di Skate 4. Questo è in linea con quello che ho sentito da più persone sul punto in cui si trova il gioco. Stanno cercando di ottenere il giusto feeling, che è probabilmente l'aspetto più importante di un gioco Skate. https://t.co/AXNV2Agk6z pic.twitter.com/nUINhghxLg- Jeff Grubb (@JeffGrubb) 20 aprile 2022

Si può vedere che il gioco è ancora nelle sue fasi iniziali, ma Grubb dice che gli sviluppatori si stanno concentrando prima sulle meccaniche di gioco, probabilmente l'aspetto più importante di un gioco di skateboard. Questo leak non indica necessariamente che il gioco uscirà presto, e si può chiaramente vedere che c'è molto lavoro da fare.

La nostra previsione è che il gioco uscirà non prima del 2022 o 2023.

Anche se al momento non esiste un trailer di Skate 4, ci sono stati forniti due video teaser dallo sviluppatore.

Il primo video è stato l'annuncio stesso all'EA Play 2020. Si tratta di un breve video che essenzialmente conferma che Skate 4 esiste senza rivelare molto altro.

Il prossimo assaggio è arrivato circa un anno dopo. Ancora una volta, un video veloce senza filmati di gioco, ma questa volta con membri influenti della comunità di skateboarding, come Garrett Ginner e Atiba Jefferson, che reagiscono al gameplay. Abbiamo anche ottenuto qualche scatto che ci mostra qualche azione di motion capture e il messaggio generale è "siate pazienti, ci stiamo lavorando".

Non è stato detto molto finora riguardo alle piattaforme su cui possiamo aspettarci che Skate 4 arrivi, con una sola eccezione degna di nota:

Proprio così, per la prima volta nella storia del franchise Skate, il nuovo titolo arriverà su PC.

Data la storia console-centrica del gioco, ci aspettiamo di vedere Skate 4 sbarcare su Xbox serie X e S insieme a Playstation 5 come minimo.

Nel gennaio 2021, EA ha confermato di aver creato un nuovo team di sviluppo per lavorare su Skate 4 chiamato Full Circle. Il nuovo studio ha sede a Vancouver insieme a EA Sports e Respawn Entertainment.

Ciao! Sì, stiamo ancora lavorando al prossimo Skate e abbiamo ufficialmente formato uno studio per dimostrarlo! https://t.co/Ha1Zf9omyI pic.twitter.com/2M3WNvzBxb- skate. (@skateEA) 27 gennaio 2021

Il direttore generale di Full Circle è Daniel McCulloch, precedentemente GM di Xbox Live per Microsoft. Ha detto "I fan hanno voluto che Skate tornasse in vita, e noi vogliamo che si sentano coinvolti nel processo, dallo sviluppo al lancio del gioco e oltre", ha continuato "Siamo tutti impegnati a divertirci e a fare grandi giochi che la gente vuole giocare con i propri amici".

Scritto da Luke Baker.