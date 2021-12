Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 è qui e, sebbene il suo lancio sia stato un po impegnativo, cè ancora un numero enorme di giocatori che affondano nelle ore per ottenere nuove armi e migliorare il gioco.

Siamo stati proprio in mezzo a loro, provando tutte le sue modalità e mappe e migliorando continuamente, e con una vasta esperienza dai giochi Battlefield passati, abbiamo raccolto alcuni suggerimenti e trucchi per te proprio qui, che dovrebbero aiutare quando ti abitui al gioco. Dai unocchiata qui sotto!

Mentre gli aggiornamenti e le patch migliorano continuamente le cose, le sparatorie al lancio in Battlefield 2042 sono un po complicate in alcuni punti, con alcune pistole che si sentono un po fuori uso e la precisione spesso incoerente. Tuttavia, abbiamo scoperto che per i principianti la classe SMG è quella giusta.

Queste pistole, specialmente una volta sbloccato il PP-29 dominante, offrono un basso rinculo e possono passare rapidamente dallo sprint allo sparo, il che le rende un ottimo punto di partenza. Puoi espanderti abbastanza rapidamente, ovviamente, e cambiare in base alle esigenze della situazione, ma per ottenere alcuni combattimenti che non frustrano sotto la cintura, un SMG è la soluzione migliore in questo momento.

Tuttavia, anche quando hai un paio di pistole che ti piacciono, BF2042 richiede un po di tempo per abituarsi, soprattutto se sei nuovo nella serie. Ci sono un sacco di meccaniche di movimento, gadget e armi da provare e 10 specialisti con abilità diverse da mescolare in tutto ciò.

Ti consigliamo di partecipare a partite da solo o in cooperativa contro i robot ogni tanto se stai pensando di provare qualcosa di nuovo: otterrai un ambiente più rilassato in cui farlo e potrai davvero sperimentare senza costare alla tua squadra o farsi beccare da giocatori irreali. Inoltre, con il livellamento dellarma attivato al momento della scrittura, è un ottimo modo per sbloccare alcuni allegati prima di portare una pistola nella mischia online completa.

Se le armi possono richiedere un po di pratica, i veicoli rappresentano una sfida ancora maggiore, in particolare le opzioni aeree come jet ed elicotteri. Ancora una volta, ti consigliamo vivamente di entrare in un server da solista e prenderne alcuni senza doverli prendere nei primi 0,01 secondi di una partita e provare a volare in giro.

Sebbene i controlli siano un po complessi rispetto a qualcosa come Call of Duty Warzone , ti danno un sacco di controllo e, se riesci a diventare esperto con loro, diventerai una risorsa enorme per qualsiasi squadra a cui ti unirai.

Il respawn in BF2042, come la maggior parte dei giochi Battlefield precedenti, può essere una questione delicata. Sia che tu stia giocando a Conquest, Breakthrough o ad altre modalità in Portal, ti consigliamo di avvicinarti allazione generando vicino a un combattimento, ma non così vicino da morire allistante allarrivo.

Ci piace usare Spawn Beacons, che sblocchi al livello 16, per avere un po più di controllo e dirigere la nostra squadra in un luogo vicino alla battaglia, ma non troppo vicino. Tuttavia, vale la pena prendere in considerazione anche la deposizione di uova più indietro di tanto in tanto per partire su un fianco grande o per sedersi e sparare.

Adoriamo il sistema Plus, la personalizzazione delle armi di BF2042, anche se capire come personalizzarlo potrebbe richiedere alcuni minuti nei menu. Puoi impostare una pistola per avere le opzioni che desideri effettivamente, in modo da poter passare rapidamente da una configurazione allaltra senza dover respawnare.

Questo sta cambiando il gioco e ti consente davvero di cambiare le cose come preferisci, e sblocca un sacco di controllo per te. Assicurati di dedicare del tempo a impostare le cose prima di una partita, una volta sbloccati alcuni accessori per una determinata pistola e ne trarrai vantaggio.

Parlando di modalità di gioco, mentre Breakthrough e Conquest sono le modalità principali, non dimenticare Hazard Zone e Portal: questi due possono darti unenorme quantità di gameplay gratificante che rompe un po il ritmo.

Che si tratti della maggiore tensione di Hazard Zone o dellopzione di mappe e modalità più piccole su Portal, puoi ottenere una soluzione più incentrata sulle sparatorie ed entrambe offrono un modo davvero carino per rompere le cose se stai lottando con la cattura dei punti meccanica di All-Out Warfare.

Indipendentemente dalla tua modalità, tuttavia, essere un giocatore di squadra è fondamentale in Battlefield: questo non è un simulatore run-and-gun di lupi solitari come Call of Duty. Se non stai facendo la più grande ammaccatura dal lato delle uccisioni, prendi in considerazione la scelta della cassa medica o delle munizioni come gadget e aiutando in prima linea.

Rifornire le munizioni e la salute dei giocatori è vitale, così come le rianimazioni, e otterrai anche un sacco di XP per questo. Giocare nei panni di alcuni specialisti aiuterà anche questo, come Falck che può far rivivere gli alleati alla piena salute, o Boris la cui torretta può aiutare a fermare i nemici ai lati.

Allinterno della tua enorme squadra di 64 giocatori, tuttavia, farai parte di una squadra di quattro giocatori e giocare in modo coerente in questo gruppo più piccolo è altrettanto importante. Ogni squadra ha un caposquadra assegnato casualmente che può dare ordini ai propri compagni di squadra, come nominare un punto verso cui caricare o fare un bunker.

Questo è un ottimo modo per assicurarti che tutti si uniscano per un impatto maggiore sulla partita e ricevi bonus XP alla fine di un round per premiare il tuo gioco di squadra, quindi ti consigliamo vivamente di obbedire agli ordini di squadra quando li ottieni.

Questo è un gioco di Battlefield, tuttavia, e anche con la migliore squadra del mondo ci saranno momenti in cui verrai bloccato dagli elicotteri o ripetutamente fatto esplodere da un carro armato, ed è qui che prendere liniziativa diventa fondamentale. Piuttosto che generare più e più volte lo stesso risultato, apporta un cambiamento!

Equipaggia il lanciatore antiaereo, avvicinati di soppiatto con un po di C5 o salta su un tuo veicolo per contrastare la minaccia e assicurati di farlo prima che la partita sia persa. Questo tipo di flessibilità tattica è fondamentale se hai intenzione di ottenere vittorie sotto la cintura.

