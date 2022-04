Cosa c'è di nuovo in Battlefield 2042 nell'aggiornamento 4.0?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 è stato lanciato, e anche se è stato accolto in modo un po' contrastante grazie ai suoi problemi di bugginess e di server, c'è ancora un sacco di divertimento da avere nelle sue modalità e nelle sue mappe.

Questo è un gioco di servizio dal vivo in senso moderno, però, e Dice ha chiarito che ci saranno molti contenuti post-lancio per supportare BF2042 - quindi scopri cosa è appena arrivato e cosa sta arrivando, proprio qui.

Il 19 aprile 2022 Battlefield 2042 ha ricevuto un importante aggiornamento con un'enorme quantità di correzioni di bug e migliorie, compresa un'enorme e attesissima aggiunta sotto forma di VOIP: la possibilità di usare effettivamente la chat vocale con la tua squadra nel gioco.

L' aggiornamento #4.0 per #Battlefield2042 è ora disponibile su tutte le piattaforme



Se hai giocato in questo periodo, riavvia il gioco per ricevere l'aggiornamento



Note sull'aggiornamento: https://t.co/d22PICnrOh pic.twitter.com/BgQLAnTzFP- Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) 19 aprile 2022

Ci sono anche alcuni aggiustamenti ai tratti specialistici, modifiche alla potenza dei veicoli e, si spera, una progressione di XP più gratificante e premi a nastro per incoraggiare più gioco di squadra nei server online. Ci sono così tanti cambiamenti che sarebbe impossibile elencarli tutti, quindi controlla le note della patch per esaminarli tutti.

Molte persone stavano aspettando l'aggiornamento 3.3 di BF2042, che ha portato il tabellone che Dice aveva promesso qualche tempo fa, insieme ad altri cambiamenti.

L' aggiornamento 3.3 per #Battlefield2042 sarà disponibile su tutte le piattaforme domani, 8 marzo, alle 09:00 UTC



Si tratta di un aggiornamento senza tempi morti, quindi potrai giocare una volta scaricato



Note di aggiornamento: https://t.co/rrQarZJYei- Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) 7 marzo 2022

Il tabellone dovrebbe essere molto più chiaro ora, e si può anche finalmente vedere quante volte si è morti, una statistica chiave che mancava. Dice ha anche giocato con l'assistenza alla mira per i giocatori con controller per rendere l'esperienza di tiro più fluida, il che è sempre ben accetto.

Questa era la spinta principale di questo aggiornamento, però - era tutto sul tabellone, e non molto altro.

Il precedente aggiornamento principale per BF2042 è stato un po' di tempo fa; Dice ha pubblicato il suo post sul blog svelando i cambiamenti, che non erano così voluminosi come nelle iterazioni precedenti, ma contenevano alcune modifiche significative e gradite.

L'aggiornamento #3.1 per #Battlefield2042 sarà disponibile domani, 9 dicembre, su tutte le piattaforme alle 08:00 UTC!



Non sono previsti tempi morti. Vi terremo aggiornati durante il rollout



Note di aggiornamento: https://t.co/lHcRFcg4Gy pic.twitter.com/qalrLFOIJo- Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) 8 dicembre 2021

Per noi, la cosa più importante è stata la rimozione dei punti di cattura sui tetti dalle tre mappe che li presentavano in Breakthrough - questi erano praticamente rotti se si era attaccanti, e il gioco dovrebbe ora scorrere molto più correttamente senza di essi.

Un altro grande cambiamento di bilanciamento è arrivato per i sensori di prossimità, che erano troppo usati universalmente. Il loro raggio di ping è stato ridotto, la loro durata dimezzata, e ora è possibile portarne solo uno invece di due, il che dovrebbe dare la priorità ad altri oggetti da lanciare.

I cannoni per la maggior parte dei veicoli hanno subito un altro nerf, riducendo il loro danno da spruzzo per cercare di dare alla fanteria più di una possibilità, che è stato un tema fin dal lancio ed è ancora ben accetto, mentre la maggior parte delle armi hanno avuto qualche altra messa a punto per far sentire meglio il rinculo.

Dice dice anche che la registrazione dei colpi dovrebbe ancora una volta ottenere un netto miglioramento, anche se in tutta onestà abbiamo avuto pochi problemi con essa dagli ultimi due aggiornamenti. Questi sono i cambiamenti principali, ma potete leggere il post sul blog per saperne di più in dettaglio.

Prima dell'aggiornamento #3.1 è arrivato l'aggiornamento #3, non a caso - potete trovare un enorme post sul blog che dettaglia tutti i suoi cambiamenti, proprio qui.

Domani l'aggiornamento #3 per #Battlefield2042 sarà disponibile su tutte le piattaforme alle 08:00 UTC



È il nostro più grande aggiornamento finora, con un sacco di correzioni, miglioramenti e miglioramenti QoL



Non sono previsti tempi morti. Ti terremo aggiornato durante il rollout



Note di aggiornamento: https://t.co/3d7zHSy40w pic.twitter.com/2tEY4Wypgc- Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 1, 2021

Ci sono troppi dettagli per elencarli tutti, ma forse il più grande è arrivato sotto forma di nuove Missioni settimanali, incarichi che riceverete ogni settimana e che vi daranno XP quando li finirete per aiutarvi a salire di livello. Finire tutti i compiti settimanali vi garantirà un cosmetico unico, apparentemente, quindi vorrete accedere ogni settimana per provarli.

Un altro grande cambiamento ha riportato il vecchio sistema di rianimazione - quando muori, vedrai tutti i medici che potrebbero rianimarti entro 50 metri, in modo che tu possa avere un'idea della probabilità che tu torni indietro.

Allo stesso modo, i medici possono contattare i giocatori a terra per far sapere loro che stanno arrivando, proprio come nei vecchi giochi di Battlefield. Questa è un'aggiunta gradita che siamo stati confusi nel vedere lasciata fuori in primo luogo.

Ci sono state un sacco di correzioni di bug per assicurarsi che le armi e l'equipaggiamento funzionino come progettato, compresa una modifica per impedire al mirino da cecchino 8X di zoomare così ridicolmente in fretta (ci mancherai, 8X!).

Dice dice anche che ha migliorato la navigazione intorno alla vostra Collezione in alcuni modi, anche per permettervi di modificare i vostri loadout e le vostre armi con meno click - è un sistema un po' arcano al momento e ci vuole un po' per abituarsi, quindi questa non è una brutta cosa.

Quello che non c'è stato in questo aggiornamento sono i cambiamenti di bilanciamento in termini di potenziamenti e nerf per le armi e i veicoli stessi.

Alla fine della prima settimana del ciclo di vita di BF2042, Dice ha rotto la copertura per confermare che ha ascoltato tutti i feedback che sono arrivati, sia positivi che negativi, dai nuovi arrivati e dai fan di lunga data della serie.

In un post sul blog francamente ENORME, ha dettagliato una massiccia serie di cambiamenti che porterà a Battlefield 2042 in una serie di aggiornamenti, il primo dei quali è stato lanciato il 25 novembre 2021 e con altri due previsti prima di Natale 2021.

Potete trovare tutto ciò che è cambiato in dettaglio sul sito EA qui, ma ci sono alcuni cambiamenti principali che vorrete conoscere.

In primo luogo, una vasta gamma di armi hanno avuto il loro rinculo e la diffusione dei proiettili regolati per essere più indulgenti, il che dovrebbe rendere il tiro più facile per molti giocatori su tutta la linea. Allo stesso modo, il temuto PP-29 SMG ha avuto il suo rinculo aumentato per renderlo meno devastante a lunga distanza.

Diversi veicoli hanno avuto il loro armamento regolato per ridurre il loro dominio, mentre l'Hovercraft ha anche avuto la sua armatura ridotta per renderlo meno una bestia contro cui combattere.

Infine, c'è anche una correzione per il bug che impediva ai giocatori di essere rianimati se il loro corpo era vicino a un muro - qualcosa che accadeva troppo spesso.

Mentre l'aggiornamento di cui sopra è già uscito, Dice ha già confermato molti altri cambiamenti in arrivo più avanti. C'è un enorme post sul blog che potete leggere per controllare tutto ciò che viene testato, ma qui ci sono alcuni punti salienti.

Ci dovrebbero essere miglioramenti al matchmaking e all'interfaccia sociale per rendere più facile la festa con i tuoi amici, mentre la chat vocale dovrebbe arrivare anche nel gioco.

Le prestazioni dovrebbero migliorare nel tempo grazie a piccole modifiche nel backend, mentre le mappe stanno anche vedendo un sacco di modifiche per assicurarsi che la collisione funzioni correttamente su tutto il territorio.

Nuove modalità di gioco sono in arrivo per Portal e Hazard Zone sta ricevendo una serie di cambiamenti per renderlo più suspense.

Nel frattempo, a lungo termine sappiamo che il 2022 vedrà il lancio di una serie di pass stagionali per il gioco, ognuno dei quali dovrebbe portare nuove mappe e specialisti insieme a nuove armi per i giocatori da sbloccare e utilizzare, quindi anticipiamo che la quantità di contenuti che BF2042 offre è destinata ad aumentare.

Scritto da Max Freeman-Mills.