Battlefield Mobile: modalità di gioco e tutto ciò che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Battlefield Mobile è stato menzionato per la prima volta da DICE nell'aprile 2021 e nell'agosto 2021 il gioco è apparso su Google Play, mentre i beta test si svolgeranno nel mese di febbraio 2022 in alcune regioni.

Non è stato detto molto sul gioco, ma abbiamo esaminato tutte le informazioni disponibili per fornirti tutti i dettagli di cui hai bisogno per il prossimo titolo.

Battlefield Mobile dovrebbe essere lanciato nel 2022. Quella era la data indicata da DICE quando il gioco è stato annunciato per la prima volta e successivamente confermata quando sono stati annunciati i test di gioco.

Ci sarà un accesso limitato al gioco prima del lancio, a partire da test di gioco limitati in Indonesia e nelle Filippine. Ci sarà anche la possibilità di pre-registrarsi per il gioco, ma tale opzione non è ancora apparsa.

Battlefield Mobile sarà un gioco gratuito. Non ci saranno costi coinvolti, ma avrà una gamma di acquisti in-app. EA Mobile ha confermato che questi saranno oggetti cosmetici piuttosto che pagare per vincere.

Esattamente ciò che potrai acquistare non è stato ancora confermato, ma ci aspettiamo che siano skin per personaggi e armi in un sistema Battle Pass come Call of Duty Mobile .

I dettagli di Google Play dicono anche "contiene annunci", anche se non sappiamo se questo sia vero o accurato per la versione finale del gioco.

Battlefield Mobile è stato confermato sia per Android che per iPhone/iOS. Questo è un gioco mobile su misura, quindi non c'è crossover con le versioni PC o console del gioco.

I test di gioco hanno confermato un requisito Android 7 o superiore, anche se questo potrebbe non essere il caso per la versione finale del gioco.

Poiché i test di gioco non sono attualmente pianificati per iOS, non ci sono informazioni su quale versione di iOS ti servirà.

Battlefield Mobile sarà un gioco EA Mobile, ma è stato sviluppato da Industrial Toys, lo studio di sviluppo mobile di proprietà di EA. C'è una collaborazione tra l'attuale Battlefield Team e DICE, così come altri.

Finora, Conquest è stata confermata. Conquest è il classico gioco multiplayer di Battlefield basato sul dominio del territorio.

È probabile che la configurazione del gioco diventi più ampiamente nota man mano che ci avviciniamo al lancio. Ci aspettiamo una serie di modalità di gioco diverse, con menzione del multiplayer e dell'obiettivo inclusi nei dettagli nell'elenco di Google Play.

Abbiamo l'impressione che ci saranno nuove modalità di gioco specifiche per il gioco mobile, oltre a opzioni familiari che si trovano nelle versioni esistenti del gioco.

L'elenco di Google Play parla anche di classi di personaggi, tra cui assalto, supporto, medico e ricognizione, che regoleranno il gioco.

È stato confermato che la mappa del Grand Bazaar sarà in Battlefield Mobile.

Oltre a ciò, dall'elenco di Google Play ci sono riferimenti a più mappe, che dicono "mappe e modalità sia nuove che familiari ai giocatori veterani", quindi ci aspettiamo che ci siano contenuti unici per Battlefield Mobile, oltre che portati da versioni esistenti di il gioco.

Ci sarà molta personalizzazione, con l'elenco di Google Play che dice "la migliore personalizzazione fino ad oggi", quindi ci aspettiamo un carico di skin.

Una delle schermate fornisce alcuni dettagli sull'arma - F2000, P226, Frag, SMAW sono tutti elencati nel loadout di un personaggio - e sembra che i personaggi avranno loadout multipli, come da Call of Duty Mobile.

Più interessante è che sembra che Battlefield Mobile avrà una gamma completa di veicoli da utilizzare: si parla di battaglie su terra, mare e aria, mentre i carri armati sono menzionati un certo numero di volte, che appaiono nelle immagini, così come gli ATV.

Una delle cose per cui Battlefield era originariamente noto era la distruzione dell'ambiente. L'elenco di Google Play si riferisce al "seppellire i tuoi nemici sotto le macerie di un edificio", suggerendo che le aree di gioco saranno più distruttibili di molte altre.

"Distruggi il campo di battaglia con una distruzione ambientale su larga scala" suggerisce che questa sarà una caratteristica importante del gioco.

Scritto da Chris Hall.