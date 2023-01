Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La serie di Dragon Age è una delle più monumentali di tutti i giochi, con enormi trame che si svolgono con decine di personaggi, fazioni e demoni da considerare, ma non abbiamo avuto un nuovo gioco dall'uscita di Inquisition nel 2014, una bella pausa.

Tuttavia, EA e BioWare hanno finalmente confermato ciò che si sospettava da tempo: il prossimo Dragon Age è in lavorazione e ora abbiamo anche un titolo per il gioco. Abbiamo raccolto tutte le informazioni chiave che dovete sapere sul prossimo gioco, proprio qui.

Dragon Age: Dreadwolf: data di uscita e teaser

Il trailer qui sopra del prossimo Dragon Age, che all'epoca non aveva ancora un titolo vero e proprio, ha fatto il suo debutto ai Game Awards alla fine del 2020 e ha scatenato un'ondata di entusiasmo, com'era prevedibile. Naturalmente, si tratta di un filmato in CGI, senza alcun gameplay, quindi si tratta sicuramente di un primo sguardo ai temi del gioco e non di molto altro.

Per questo motivo, pensiamo che anche la metà del 2023 sia un obiettivo un po' ottimistico, anche se EA e BioWare potrebbero avere le risorse necessarie per far partire il gioco più rapidamente di quanto ci aspettiamo. Un post sul blog ufficiale di BioWare ha confermato che il gioco è nel pieno della fase di produzione, il che è un buon segno, anche se il gioco è ancora molto lontano dall'uscita.

Abbiamo ricevuto un piccolo aggiornamento nel giugno 2022, che confermava il titolo del gioco - Dragon Age: Dreadwolf, e la promessa che sarebbero state rivelate ulteriori informazioni nel corso del 2022.

Poi, alla fine di ottobre 2022, EA e BioWare hanno confermato che il gioco ha raggiunto il traguardo dell'alpha, giocabile dall'inizio alla fine, che è sempre un momento importante nello sviluppo di un gioco.

EA ha precedentemente indicato che il gioco non uscirà prima della fine dell'anno fiscale 2022 e un recente rapporto di VentureBeat ha indicato il 2023 come l'anno di uscita più probabile per il progetto. Questa affermazione è stata confermata da Jeff Grubb, esperto del settore, che ritiene che il gioco arriverà al più presto nel 2023, quindi non aspettatevelo da un giorno all'altro.

In occasione del Dragon Age Day, nel dicembre 2022, abbiamo ricevuto un altro breve trailer del gioco, sotto forma di un filmato work-in-progress che potete vedere qui sopra. Il filmato racconta la storia di Solas, il cattivo di Dreadwolf, narrata dal protagonista della serie Varric.

Dragon Age: Dreadwolf

Per quanto riguarda le piattaforme su cui Dragon Age: Dreadwolf, possiamo essere un po' più sicuri. Visti i tempi e il fatto che il gioco è ancora in fase iniziale di sviluppo, è molto probabile che sia destinato solo alle console next-gen, uscendo su PS5 e Xbox Serie X/S e saltando le precedenti.

Questo è diventato ancora più probabile dopo che Jeff Grubb, un leaker con l'occhio dell'aquila, ha confermato la notizia con le sue fonti, dopo che il profilo LinkedIn di un ex dipendente di BioWare ha iniziato a indicare le piattaforme next-gen come obiettivo del gioco.

Naturalmente, Dragon Age è anche uno dei preferiti dai giocatori di PC, che possono giocare in modo più approfondito con gli strategici grazie a mouse e tastiera.

Purtroppo, finora nessuno dei giochi di Dragon Age è arrivato su una console Nintendo e, vista la potenza limitata della Switch, pensiamo che sarà così anche questa volta.

Dragon Age: Storia di Dreadwolf

BioWare ha dichiarato in un aggiornamento della comunità che mira a fare di Dreadwolf "un gioco che porta avanti le storie che l'hanno preceduto, pur essendo un punto di partenza per chi è nuovo di zecca", il che significa che i giocatori possono lanciarsi in questo gioco senza conoscere affatto bene il franchise.

In termini di dettagli sulla storia, il teaser trailer che BioWare ha presentato nel 2020 è piuttosto ambiguo, ma ci sono alcuni punti importanti che possiamo trarre da esso. Dalla voce fuori campo sembra che assumeremo un nuovo personaggio e non torneremo a riempire i panni dell'illustre Inquisitore che abbiamo interpretato l'ultima volta.

In effetti, questo personaggio non sarà apparentemente un prescelto profetizzato, ma una persona comune che raggiungerà livelli straordinari.

Inoltre, ci sono un paio di personaggi che possiamo affermare con certezza che appariranno: in particolare, il robusto nano Varric Tethras, che narra il trailer dopo il suo ruolo da protagonista sia in Dragon Age 2 che in Inquisition. Sarà pronto per la sua terza apparizione consecutiva come membro del party?

E poi c'è il probabile grande cattivo del gioco: Solas, il Dreadwolf la cui presenza sembrava così utile in Inquisition prima che il colpo di scena finale rivelasse che era molto, molto malvagio. Dato che ora sappiamo che il gioco prende il suo nome, Solas sarà chiaramente una parte importante della storia del gioco.

Possiamo anche fare alcune ipotesi sull'ambientazione del gioco, che molto probabilmente sarà Tevinter, l'antica nazione umana governata dai maghi. Il DLC finale di Inquisition si è concluso con un forte accenno al fatto che Tevinter sarebbe stato il prossimo grande luogo da esplorare, mentre diverse fughe di notizie hanno indicato questa ambientazione.

La cosa è stata resa ancora più probabile da una scoperta fatta dal team di Eurogamer, leggendo un libro sulla storia di BioWare.

Questa è la prima conferma ufficiale della presenza di Tevinter, anche se non è stata annunciata in modo formale. Ora abbiamo un altro pezzo di artwork che lo rende probabile, pubblicato come ringraziamento alla paziente fanbase:

La città sembra molto simile a quella infusa di magia che compare nel trailer, insieme a un vero e proprio sguardo a un personaggio dall'aspetto decisamente magico. Tutto questo è chiaramente evocativo di Tevinter e ci sono alcune scelte di design davvero intriganti.

In effetti, il treno delle concept art continua a viaggiare: lo stesso produttore esecutivo del gioco ha recentemente inviato un'altra immagine, che questa volta mostra un Grey Warden:

Non abbiamo altre informazioni sull'importanza che i Grey Wardens avranno nella storia del gioco, ma è un altro piccolo assaggio da gustare in attesa di ulteriori notizie.

Dragon Age: Dreadwolf gameplay

Infine, veniamo al gameplay, e ci sono davvero molte opzioni sul tavolo per Dragon Age: Dreadwolf. Ogni gioco di Dragon Age è stato piuttosto distinto: Origins aveva un combattimento più tattico, Dragon Age 2 era più ricco di azione e Inquisition era una via di mezzo a seconda di come lo si giocava.

Che i combattimenti siano più impegnativi o più semplici, tuttavia, alcune altre cose saranno probabilmente garantite. Dovremmo avere una storia piuttosto lunga, con decine di personaggi con cui parlare e da influenzare, e alberi di dialogo che offrono un'ampia scelta in termini di approccio.

Finora Dragon Age ha evitato una vera esperienza open-world, preferendo grandi aree hub tra le quali è possibile viaggiare per un approccio più dettagliato a ogni luogo, quindi sarà interessante vedere se questa struttura riapparirà. Una delle uniche critiche mosse a Inquisition era che le aree potevano sembrare a volte un po' troppo grandi, quindi vedremo se il prossimo gioco renderà anche queste un po' più dense.

Tuttavia, una cosa che possiamo apparentemente escludere è che il gioco sia multigiocatore: a quanto pare, questa era una parte importante del piano di EA per il franchise. Tuttavia, lo scarso ritorno di giochi come Anthem, unito al grande successo del titolo singleplayer Star Wars Jedi: Fallen Order hanno convinto EA a mantenere le radici di Dragon Age.

Secondo un importante rapporto di Bloomberg, questo è proprio ciò che BioWare voleva, quindi si spera che questo significhi che vedremo una versione più fedele di ciò che si immagina sarà il gioco quando uscirà.

