Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La trilogia originale di Mass Effect è una delle saghe videoludiche più amate di tutti i tempi, un'epopea spaziale che è riuscita a centrare sia i piccoli momenti e i dialoghi dei personaggi sia l'ampio arco della sua storia su scala galattica.

È talmente amato che il solo annuncio di una rimasterizzazione della trilogia ha fatto scalpore, ma questo impallidisce rispetto al clamore che si sta generando per l'ormai confermato prossimo capitolo completo della serie. Per ora non abbiamo un titolo e pochi dettagli, ma potete scoprire tutti i fatti importanti qui.

Data di uscita del prossimo Mass Effect

Anche la conferma che il prossimo gioco di Mass Effect è in fase di sviluppo ha richiesto molto tempo, quindi la notizia principale è che una data di uscita definitiva è ancora molto lontana. Tuttavia, abbiamo fatto dei veri progressi!

Solo nel novembre 2020, in occasione dell'N7 Day, BioWare ha fatto il piccolo annuncio di essere al lavoro sul prossimo gioco, insieme a un singolo pezzo di concept art che si trova qui sopra, come immagine di testa di questo pezzo. Pensavamo fosse abbastanza incoraggiante, ma poi nel dicembre 2020 BioWare ha fatto debuttare un teaser trailer ai Game Awards.

Si tratta di un breve filmato, le cui implicazioni per la storia del nuovo gioco verranno analizzate più avanti, ma che non si conclude con alcun tipo di indicazione sulla finestra di uscita, il che non è certo una sorpresa. È quindi estremamente improbabile che il gioco venga pubblicato quest'anno. In effetti, la nostra scommessa iniziale è la fine del 2023, e probabilmente dovremmo prepararvi alla possibilità che ci voglia più tempo.

Il team di BioWare ha recentemente pubblicato un post sul blog in cui si afferma che il gioco è in fase di prototipazione, quindi è solo nella fase iniziale della produzione - un'altra forte indicazione che il gioco è ancora lontano di almeno un paio d'anni.

Le prossime piattaforme di Mass Effect

Le conclusioni approssimative che possiamo trarre sul fatto che la finestra di uscita del gioco sia molto lontana ci portano a fare alcune ipotesi abbastanza ovvie anche sulle piattaforme. Quando uscirà, è molto probabile che questo tipo di gioco AAA sia destinato esclusivamente a PlayStation 5 e Xbox Serie X/S, sfruttando la potenza e la velocità della next-gen.

Inoltre, storicamente i giochi sono sempre usciti contemporaneamente anche su PC, quindi non vediamo alcun motivo per cui ciò debba cessare. Il gioioso Switch di Nintendo è una meraviglia di console, ma saremmo molto sorpresi se potesse reggere il confronto con il tipo di potenza di cui il gioco avrà bisogno tra un paio d'anni, quindi, senza aggiornamenti hardware, purtroppo non uscirà su Switch.

La prossima storia di Mass Effect

Qui le cose si fanno un po' più speculative, ma anche molto più interessanti: ci sono tantissime possibilità per ciò che BioWare potrebbe scegliere di esplorare con un nuovo Mass Effect, ma il teaser trailer ci dà alcuni indizi precisi su cosa aspettarci.

In primo luogo, il gioco si svolge chiaramente dopo la conclusione di Mass Effect 3, quindi non si tratta di un altro grande salto temporale per la serie. A differenza di Andromeda, il mediocre seguito che abbiamo avuto finora, sembra che si impegnerà anche a rendere uno dei finali opzionali di Mass Effect 3 la scelta canonica. Lo sappiamo perché nel trailer appare chiaramente un relitto galleggiante e in disuso che una volta era un Mass Relay, il servizio di trasporto rapido per la nostra galassia.

Tuttavia, non sembra affatto che Andromeda venga abbandonato - anzi, la scommessa più probabile è che il gioco seguirà Andromeda sulla base della linea temporale, ma affronterà più direttamente gli eventi causati dal finale di Mass Effect 3.

In prima linea per ora c'è anche Liara, l'amata aliena dalla pelle blu dei giochi originali, più vecchia e più saggia. Nel trailer la vediamo cercare tra i rottami di un Razziatore sconfitto e trovare parte dell'elmo indossato dal vecchio personaggio, il Comandante Shepard. È una notizia allettante e incoraggiante.

Le figure di quella concept art, nel frattempo, hanno attirato l'attenzione e assomigliano molto alle sagome di Thane e Mordin della prima trilogia, nonché a Jaal di Andromeda - quest'ultimo è un alieno di una razza nuova in Andromeda, il che indica ulteriormente che fa parte del nuovo canone.

Nel luglio 2022 abbiamo ricevuto un'interessante notizia per quanto riguarda la storia del gioco: la scrittrice veterana Mary DeMarle sta lavorando al progetto come Senior Narrative Director. La scrittrice è stata determinante per la storia del recente Guardiani della Galassia e dei moderni giochi di Deus Ex: un buon pedigree da portare con sé.

Oh, ehi!

Sono davvero entusiasta di comunicarvi che Mary DeMarle si unirà al team di Mass Effect come direttore narrativo senior. Avete visto il suo lavoro in Guardiani della Galassia e Deus Ex (per citarne alcuni!). È straordinaria " - Michael Gamble (@GambleMike) 4 luglio 2022

Questa è una notizia meno buona per la sua vecchia casa, Eidos Montreal, ma suggerisce che possiamo aspettarci una storia ben realizzata dal team che lavorerà al prossimo Mass Effect.

L'N7 Day di inizio novembre 2022 ha portato un'altra immagine concettuale del gioco, che potete vedere qui sotto: si tratta di uno splendido pezzo che accenna a una sorta di ricostruzione nello spazio. Non possiamo confermare che si tratti di un tentativo di costruire un nuovo relè di Mass Effect, ma la forma della struttura è simile e si chiama MR7.

Un po' di testo sull'immagine (che potete vedere per intero sul blog ufficiale qui) lo definisce un Vacuum-dock relay, quindi dovremo aspettare per scoprire cosa significa a tempo debito.

Come sarà esattamente la storia è ancora del tutto ignoto, naturalmente, ma l'inclusione di personaggi che ritornano e l'accenno al fatto che Shepard potrebbe non essere del tutto fuori gioco, faranno battere forte il cuore.

Il prossimo gameplay di Mass Effect

Infine, veniamo al gameplay e, anche se non possiamo essere sicuri di molto su questo fronte, ci sono alcune ipotesi abbastanza sensate da fare. La serie Mass Effect è sempre stata uno sparatutto in terza persona fuso con un gioco di ruolo, ma è giusto dire che con il passare del tempo è diventata più pesante per quanto riguarda le sparatorie. O, almeno, le sparatorie sono migliorate nel tempo.

Non vediamo alcun motivo per cui questo dovrebbe cambiare nel nuovo gioco e, in effetti, una delle aree in cui Andromeda ha fatto dei buoni passi avanti è stato il combattimento, che è stato incisivo e variabile una volta che si è iniziato ad abbracciare e sperimentare i molti poteri e le opzioni disponibili.

Dovreste anche aspettarvi una storia ricca di missioni secondarie, che vi offriranno la possibilità di scegliere come risolvere le questioni, insieme a una rosa di compagni da raccogliere e scegliere durante le missioni. Chi saranno questi ultimi, al momento, non è dato saperlo.

Allo stesso modo, è difficile prevedere quanti luoghi e pianeti potremo visitare, ma speriamo che BioWare stia puntando in alto su tutti questi aspetti. Per ora possiamo solo aspettare di scoprirlo.

Scritto da Max Freeman-Mills.