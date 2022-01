Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Alienware ha rivelato un nuovo visore e mouse al CES 2022 , entrambi dotati di tre modalità di connessione per la massima flessibilità.

Le nuove periferiche possono essere collegate al PC tramite un dongle wireless USB-C, Bluetooth 5.2 o una connessione cablata.

L'auricolare si chiama AW920H e presenta compatibilità Dolby Atmos , driver certificati Hi-Res e Active Noise Cancelling .

I controlli touch sull'auricolare destro ti consentono di controllare il volume, tenere traccia dei salti, delle chiamate e attivare e disattivare ANC.

L'auricolare presenta il tipico stile futuristico Alienware e, naturalmente, un logo retroilluminato RGB. Sarà disponibile in bianco o nero (Lunar Light o Dark Side of the Moon, come direbbe Alienware).

Grazie alla ricarica rapida può fornire 6 ore di riproduzione con una ricarica di soli 15 minuti, una carica completa offrirà 30 ore di riproduzione.

Il mouse, AW720M, ha un design simmetrico che piacerà sicuramente ai mancini.

Proprio come l'auricolare, sarà disponibile in bianco o nero e avrà un'estetica fantascientifica simile.

L'AW720M vanta 140 ore di gioco senza ritardi a 1000 Hz con il dongle USB-C o fino a 420 ore tramite Bluetooth.

C'è una porta di ricarica magnetica, che ricorda i caricabatterie Magsafe di Apple, e la ricarica rapida consente 20 ore di riproduzione con una ricarica di 5 minuti.

Un'altra caratteristica distintiva sono i tasti a molla magnetica con interruttori ottici, progettati per dare un clic più veloce, più rigido e più duraturo.

Il prezzo completo e la disponibilità devono ancora essere annunciati, a parte il fatto che le nuove periferiche dovrebbero essere lanciate quest'anno.

Amiamo la flessibilità offerta dalle tre modalità di connessione e la ricarica rapida è una manna dal cielo per le periferiche wireless, qualcosa che speriamo di vedere molto di più nel 2022.