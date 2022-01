Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Alienware ha rivelato la sua visione per il futuro dell'home gaming con un progetto intitolato Concept Nyx.

L'idea è che le case avranno un robusto impianto di perforazione centrale che alimenta il gioco su tutti i dispositivi sulla rete locale.

Alienware prevede un'applicazione multipiattaforma che ti consentirà di entrare immediatamente in qualsiasi gioco nella tua libreria, indipendentemente dalla piattaforma su cui sono stati acquistati, da TV, smartphone, laptop o praticamente qualsiasi dispositivo intelligente.

Quindi sarai in grado di cambiare dispositivo senza problemi, ad esempio da un desktop alla TV del soggiorno. Puoi anche "passare il controller" virtualmente a qualcuno in un'altra stanza, ad esempio se hai bisogno di sfornare la cena o rimanere bloccato in una lotta con un boss particolarmente impegnativa.

Il progetto viene dal team che ci ha portato Concept UFO al CES l'anno scorso e utilizza un controller che ricorda molto quel design.

L'obiettivo principale è quello di allineare il gioco con altre forme di consumo dei media, come guardare Netflix , che può essere facilmente eseguito su dispositivi mobili, tv, display intelligenti e altro ancora.

La tecnologia può alimentare fino a quattro flussi di gioco contemporaneamente e consente di giocare a giochi diversi in modalità schermo diviso sulla stessa TV, se più persone vogliono giocare a giochi diversi nella stessa stanza.

In questa fase, è solo un concetto, ma Alienware spera di implementare le sue conoscenze nei prodotti futuri. Riteniamo che sia inevitabile che l'esperienza di gioco diventi facile come lo streaming di un film, resta da vedere quanto tempo ci vorrà per raggiungere le case.

Con prodotti come Stadia che soffrono a causa di problemi con i server remoti, forse un impianto di streaming locale è la risposta che l'industria dello streaming di giochi stava cercando.