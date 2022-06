Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Diablo Immortal è stato annunciato nel lontano 2018 da Blizzard come il suo prossimo grande gioco di Diablo, anche se da allora ha annunciato Diablo 4 sia per console che per PC per soddisfare il prurito dei fan più accaniti.

Per coloro che desiderano giocare a Diablo in movimento, invece, Immortal è uscito in questi giorni e sta facendo faville con decine di milioni di registrazioni e download. Se state per intraprendere il vostro viaggio in Diablo Immortal, ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi a iniziare.

Quando vi troverete a dover scegliere una classe tra le opzioni che Blizzard vi offre all'inizio del gioco, potreste non sapere quale scegliere: va bene così! Potrete scegliere tra Barbaro, Crociato, Cacciatore di Demoni, Monaco, Negromante e Mago.

La buona notizia è che si possono gestire più personaggi sullo stesso account, quindi non si è vincolati a un solo stile di gioco. Potete provarli tutti prima di concentrarvi su quello che vi piace di più.

Essendo un gioco per dispositivi mobili, Diablo Immortal ha una vasta gamma di microtransazioni disponibili in qualsiasi momento, con più sistemi di valuta di quanti se ne possano contare. Potete giocare per divertimento e non sarete esclusi da nessuna delle missioni principali, ma questo diventerà probabilmente un fattore se arriverete a un livello di gioco molto alto.

Una cosa da sapere subito, poi, è che tutto ciò che si acquista in Immortal sarà solo per il personaggio con cui lo si acquista, quindi non comprate qualcosa pensando che lo sbloccherete per tutti i vostri personaggi, anche se vorremmo che il sistema fosse questo.

A seconda del telefono in vostro possesso, delle dimensioni del vostro display e altro ancora, è probabile che vogliate modificare alcune impostazioni all'inizio della vostra esperienza con Diablo Immortal. Potete farlo facilmente e noi siamo stati molto veloci a nascondere le anteprime della chat su qualsiasi argomento, in modo da non avere una chatbox che ingombrava lo schermo.

Anche se state giocando su un potente telefono di punta, ad esempio, inizierete con la modalità predefinita a 30FPS, ma c'è un'opzione a 60FPS che è come la notte e il giorno quando la provate, quindi vi consigliamo di passare a quella se non siete troppo preoccupati della durata della batteria o del surriscaldamento.

Se siete alle prime armi con la serie, potreste ritrovarvi a leggere le scritte in piccolo di ogni nuovo oggetto che raccogliete per capire se vale la pena equipaggiarlo, ma alla fine capirete che non ne vale la pena. Per le prime ore, scegliete tutto ciò che ha una freccia verde accanto e ignorate o recuperate il resto dal fabbro.

In questo modo risparmierete un sacco di tempo e fatica, poiché inizierete a trovare equipaggiamenti che valgono la pena di essere esaminati in dettaglio solo dopo aver completato la missione principale.

Immortal è dotato di molte opzioni multigiocatore e fin dall'inizio inizierete a vedere altri giocatori che girano nel vostro mondo, combattendo gli stessi mostri e completando le missioni. Anche se nella storia vi capiterà di entrare in dungeon in solitaria, quasi tutto può essere fatto insieme.

Il sistema Warband del gioco è un modo semplice per creare un gruppo se avete amici interessati, quindi prendete in considerazione l'idea di usarlo se volete giocare in multiplayer insieme.

Diablo Immortal è stato giustamente oggetto di critiche per il numero di modi in cui incoraggia i giocatori a effettuare microtransazioni e acquisti nonostante la sua struttura free-to-play. Sebbene sia perfettamente possibile giocare senza pagare affatto e divertirsi alle proprie condizioni, o pagare con moderazione, siate avvertiti che il gioco offre la possibilità di acquistare pacchetti costosi senza molti limiti.

Se siete già caduti in questa trappola in altri giochi, mobili o meno, vi consigliamo di evitare completamente Diablo Immortal: Diablo 4 è proprio dietro l'angolo e offrirà tutte le stesse emozioni in un pacchetto completo, mentre Diablo 3 è sempre là fuori in attesa di darvi il benvenuto.

Scritto da Max Freeman-Mills.