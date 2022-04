Tutto quello che sappiamo su Overwatch 2: Beta, trailer e altro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È stato certamente un lungo periodo di tempo, ma ci stiamo finalmente avvicinando al punto in cui Overwatch 2 verrà rilasciato - il gioco è in fase di test e stiamo arrivando a vedere e provare sempre più gameplay di settimana in settimana.

Dopo il successo del primo Overwatch, Blizzard ha il suo lavoro da fare per creare un altro successo, ma le cose sembrano abbastanza positive. Ecco tutti i dettagli che devi sapere.

Non sappiamo quando Overwatch 2 uscirà completamente - Blizzard sta giocando a carte coperte su questo fronte, anche se è stata piacevolmente aperta sul lungo sviluppo del gioco e sui cambiamenti che porterà in tavola.

Tuttavia, c'è un beta test pubblico per soli PC in corso in questo momento, che è iniziato il 26 aprile 2022. È solo su invito e puoi iscriverti per vedere se riesci a entrare nel gioco qui. Non sappiamo per quanto tempo durerà la beta, quindi vale la pena di partecipare anche adesso.

Se questo significa che possiamo aspettarci il gioco nel 2022 è un'ipotesi di chiunque, ma certamente suggerisce che Overwatch 2 non dovrebbe essere troppo lontano - qualche volta nel 2023 dovrebbe essere l'ultimo punto in cui potrebbe apparire.

Ci sono alcuni notevoli cambiamenti in arrivo per Overwatch 2 fin dall'inizio, di cui siamo a conoscenza - il più grande è che sta cambiando l'intero gioco da un gioco multiplayer 6v6 a uno 5v5 - riducendo il numero di possibili composizioni di squadra e stringendo le sue mappe.

Questo sarà molto interessante da valutare nel tempo, ma sarà certamente un po' inutile per clan, squadre e gruppi che sono abituati a giocare insieme. Tuttavia, se il risultato sarà un gioco più facile da mantenere bilanciato, potrebbe valerne la pena.

Ci sarà una vasta gamma di eroi disponibili in Overwatch 2, tra cui versioni rielaborate o modificate di ogni eroe del primo gioco. Sappiamo anche di almeno una nuova aggiunta, Sojourn.

Si tratta di un soldato con un potente cannone ferroviario che è molto divertente da usare, e la sua miscela di potenza di fuoco e mobilità potrebbe essere potente nelle mani giuste.

Oltre a questo, Overwatch 2 non cerca di reinventare la ruota, con modalità basate sulla squadra che sono familiari, comprese le modalità di cattura degli obiettivi, la spinta dei punti di controllo e altro. Il nucleo del gioco rimane quel sottile equilibrio tra il contrastare le abilità degli eroi nemici e gestire le proprie per la massima efficienza.

La lista completa degli eroi confermati per il gioco è la seguente:

Ana

Ashe

Baptiste

Bastion

Brigitte

Cassidy

D.VA

Doomfist

Echo

Genji

Hanzo

Junkrat

Lucio

Mei

Mercy

Moira

Orisa

Pharah

Reaper

Reinhardt

Roadhog

Sigma

Sojurn

Soldato 76

Sombra

Symmetra

Torbjorn

Tracer

Widowmaker

Winston

Palla da demolizione

Zarya

Zenyatta

Sappiamo anche che, da qualche parte lungo la linea, Blizzard sta progettando una completa esperienza cooperativa PvE per Overwatch 2 che vede i giocatori fare squadra contro i nemici dell'IA, ma questo è stato ora disaccoppiato dal nucleo PvP del gioco, che uscirà prima.

È un passo gradito che Blizzard ha fatto per garantire che il gioco non impieghi troppo tempo ad uscire, e dal momento che il multiplayer competitivo era il cuore del primo gioco, è rassicurante che avremo quella sezione prima per il suo sequel.

