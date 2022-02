World of Warcraft Mobile è in lavorazione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È il periodo dell'anno in cui un intero gruppo di società di gioco ha richieste di guadagni per far sapere ai propri investitori e al pubblico come sono andate le cose per loro dal punto di vista del business, con Activision Blizzard l'ultimo della linea.

Il suo rapporto contiene molte curiosità interessanti, ma c'è una sezione particolarmente allettante sul lavoro di Blizzard sul franchise di Warcraft, e in particolare su World of Warcraft, che sta ancora andando forte dopo tutti questi anni.

Oltre a un'indicazione che più contenuti arriveranno nel gioco completo, il rapporto rivela che Blizzard è intenzionata a "portare per la prima volta nelle mani dei giocatori nuovissimi contenuti mobili di Warcraft". Tutto ciò conferma che è in arrivo una versione mobile del gioco.

Se offre il gioco completo, semplicemente a un livello grafico inferiore ma con tutto il resto intatto, diventerà sicuramente un modo estremamente popolare per accedere al mondo di gioco e potrebbe essere più attraente anche per i nuovi giocatori, il che lo farà informare il pensiero di Activision Blizzard.

Non ci sono ulteriori dettagli nel rapporto su come potrebbe essere il gioco o quale forma assumerà, ma questo è sicuramente uno da tenere d'occhio per ulteriori notizie nei prossimi mesi.

Scritto da Max Freeman-Mills.