(Pocket-lint) - Diablo 4 è in arrivo: a quanto pare, ci saranno ancora un sacco di hacking e slashing da fare. Il prossimo gioco del popolarissimo franchise di Blizzard è stato presentato un bel po' di tempo fa e la sua uscita si avvicina sempre di più, anche se molto, molto lentamente.

Il quarto titolo della serie di giochi di ruolo d'azione sarà più cupo dell'ultima iterazione, un ritorno alle radici più grintose del Diablo originale. Ecco tutto quello che sappiamo su Diablo 4 fino ad ora.

Data di uscita di Diablo 4

Per quanto riguarda la data di uscita, Blizzard ha passato alcuni anni a mantenere il riserbo. Per molto tempo, infatti, l'unica cosa che ha detto è che il gioco non arriverà presto: "Un gioco di questa portata richiede tempo. Non usciremo presto, nemmeno per Blizzard", ha dichiarato Barriga (come riportato da Forbes). A quanto pare, la demo giocabile alla Blizzcon 2019 era solo il "primo passo iniziale del viaggio".

In occasione dei The Game Awards del 2022, un nuovo scintillante trailer ha annunciato la data di uscita definitiva del gioco: il 6 giugno 2023.

Qual è la storia di Diablo 4?

"La prima cosa che noterete di Diablo 4 è che stiamo tornando alle radici più oscure del franchise", ha dichiarato il game director di Blizzard, Luis Barriga, durante il keynote di apertura della BlizzCon nel 2019.

Quando Diablo 4 arriverà nei negozi, saranno passati anni e anni dall'uscita di Diablo III, anche se da allora Blizzard ha rilasciato contenuti scaricabili e aggiornamenti. Infatti, l'ultima versione del gioco, Diablo III: Eternal Collection, è uscita per Nintendo Switch alla fine del 2018.

Tuttavia, è giunto il momento di averne uno nuovo: dopo tutto, questo sarà solo il quarto Diablo principale in 26 anni, quindi è atteso da tempo.

Gameplay di Diablo 4

Per quanto riguarda il gameplay, sembra che l'esperienza sarà simile a quella di Diablo III, con una serie di abilità da utilizzare e numerosi combattimenti cruenti e sanguinosi. Lo showcase più aggiornato proviene dalla presentazione di Xbox del giugno 2022, che potete vedere qui:

Contiene scorci di tantissime ambientazioni e nemici, oltre a spiegazioni da parte degli sviluppatori non solo su come si sta delineando la storia, ma anche su come l'endgame sarà mantenuto fresco con contenuti stimolanti e ricche ricompense per i giocatori più impegnati.

Questo include la gradita conferma che solo le ricompense cosmetiche saranno disponibili per l'acquisto nel negozio di oggetti, assicurando che i migliori equipaggiamenti siano accessibili solo a coloro che li hanno effettivamente guadagnati nel gioco.

Guardando più indietro, anche nel 2019 Blizzard ha mostrato una demo giocabile durante la Blizzcon ed è possibile vedere il video di un playthrough di un'ora pubblicato online da Phillip Chu Joy. Si tratta ovviamente di una versione molto datata, ma dà una buona idea di ciò a cui si sta puntando in Diablo 4.

La versione dimostrativa mette in evidenza tre delle ultime cinque classi di personaggi giocabili: il barbaro, il druido e la maga, e Blizzard ha poi tolto il velo anche a una quarta e a una quinta: il rogue e il negromante.

Il barbaro è naturalmente un combattente duro, in grado di utilizzare una maggiore varietà di armi rispetto agli altri personaggi. Il druido è in grado di mutare forma (nella demo è presente la forma di lupo mannaro e di orso). La maga ha una grande quantità di magie con cui giocare, mentre il ladro è specializzato nel fuoco a distanza e nei sotterfugi e il negromante evoca spettri e zombie per aiutarli a combattere.

C'è un nuovo sistema di abilità e, secondo Eurogamer, un albero dei talenti. Mentre il più grande cambiamento tra Diablo 4 e i suoi predecessori è che l'intero gioco sarà ambientato su una mappa open-world persistentemente online. Potrete vagare dove volete, mentre altri giocatori potranno apparire nella vostra partita di tanto in tanto.

Ci saranno incursioni condivise, battaglie con i boss e simili, anche se si potrà scegliere di giocare da soli. Come in precedenza, si tratterà di un gioco di ruolo basato sul bottino, ma sarà incentrato su un'azione frenetica.

Aggiornamento trimestrale di Diablo IV



Esplorate le zone del mondo aperto di Diablo IV e scoprite i molti orrori che vi aspettano.



https://t.co/hkVlZKWwUZ pic.twitter.com/mR28PhrePJ- Diablo (@Diablo) 29 marzo 2022

Alla fine di marzo 2022 Blizzard ha condiviso un importante aggiornamento sui progressi del gioco, includendo una serie di frammenti di filmati di alcuni dei luoghi che i giocatori visiteranno in Diablo 4. L'aspetto è quello di un'atmosfera cupa e cupa.

L'aspetto è lunatico e cupo come i fan potrebbero desiderare, soprattutto in confronto alle immagini controverse e colorate che hanno preceduto Diablo 3.

Su quali formati girerà Diablo 4?

Diablo 4 è stato confermato per PS5, Xbox Series X/S e PC. Non si sa ancora nulla di una versione per Nintendo Switch, il che potrebbe avere a che fare con la persistenza del mondo di gioco online.

Ad esempio, non sarebbe possibile giocare offline durante i viaggi, cosa quasi obbligatoria per i giochi di successo per Switch.

Offerte per il pre-ordine di Diablo 4

Poiché non c'è ancora una data di uscita e probabilmente non ci sarà per un po' di tempo, al momento non ci sono preordini aperti per Diablo IV.

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla Diablo III: Eternal Collection. Ci sono alcune ottime offerte in giro.

Dovrebbe bastare per un po'. Almeno fino a quando non scopriremo qualcosa di più da Blizzard.

Scritto da Rik Henderson e Max Freeman-Mills.