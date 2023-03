Le cose belle arrivano a chi aspetta. Abbiamo cercato offerte incredibili su Elden Ring, candidato a gioco dell'anno, per tutto il Black Friday, senza successo. Tuttavia, ora che è arrivato il Cyber Monday, il gioco è apparso online con uno sconto davvero notevole.

Le versioni PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One dello straordinario gioco di FromSoftware e Bandai Namco sono ora disponibili a soli 35 dollari presso Walmart negli Stati Uniti.

Purtroppo, non sembrano esserci offerte simili per il gioco nel Regno Unito, anche se Game lo vende usato a partire da 34,99 sterline.

Ecco le offerte complete:

Offerte Elden Ring negli Stati Uniti

Elden Ring per PlayStation 5

Pocket-lint

Ottieni il gioco per PS5 con il 25% di sconto. Questa è la versione su disco di Elden Ring. A 59,99 dollari, ora solo 35 dollari.

Elden Ring per Xbox Serie X/S o Xbox One (codice digitale)

Pocket-lint

Questa versione di Elden Ring per Xbox Series X/S e Xbox One è disponibile come codice digitale. Riscattatelo sulla vostra Xbox e scaricate l'intero gioco. Solitamente 59,99 dollari, ora 35 dollari.

Elden Ring per Xbox Serie X o Xbox One (disco)

Pocket-lint

Se non volete seguire la strada digitale per ottenere il gioco, potete anche acquistare la versione su disco di Elden Ring, che funziona su Xbox Series X e Xbox One. Nota: poiché la Xbox Series S non dispone di un'unità disco, è necessaria l'edizione digitale di cui sopra. Era 59,99, ora solo 35 dollari.

Elden Ring per PS4

Pocket-lint

Se avete una PlayStation 4, questa è la versione di Elden Ring che fa per voi. Di solito 59,99 dollari, ora solo 35 dollari.

Offerte Elden Ring nel Regno Unito

Elden Ring per PS5 (disco usato)

Pocket-lint

Game ha scontato di 5 sterline il prezzo abituale della versione pre-owned di Elden Ring per PlayStation 5. Prima era di 39,99 sterline, ora di 34,99 sterline.

Elden Ring è un gioco superbo, realizzato dallo stesso studio di Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e Demon's Souls.

A differenza di questi giochi, però, è ambientato in un mondo aperto, con missioni che si possono affrontare in qualsiasi ordine si desideri. Inoltre, la sua storia è stata scritta e sviluppata con il signor Game of Thrones in persona, George R. R. Martin.

Dopo avergli assegnato cinque stelle (il massimo riconoscimento) nella nostra recensione, abbiamo detto che "con Elden Ring, FromSoftware ha superato persino se stessa. Non solo portando la sua opera in un mondo aperto, ma creando quello che potrebbe essere uno dei migliori mondi di gioco di sempre.

"È, semplicemente, il miglior gioco che lo sviluppatore abbia mai realizzato - un risultato notevole se si considera il suo catalogo. Farà andare in visibilio i fan dei giochi simili ai Souls, ma si spera anche che attiri una consistente fetta di giocatori che hanno trovato i predecessori di Elden Ring troppo intimidatori".

Il gioco è stato anche nominato nella categoria Miglior gioco dei prossimi EE Pocket-lint Gadget Awards.