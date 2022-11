Gotham Knights ha appena ricevuto un enorme taglio di prezzo per il Black Friday

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gotham Knights è uscito solo da poche settimane, anche se in una finestra di uscita che ha visto il lancio di alcuni giochi assolutamente enormi.

Tuttavia, Warner Bros. ha già pensato bene di colpire il gioco della famiglia Batman con uno sconto massiccio per il Black Friday, riducendo il prezzo della metà negli Stati Uniti e quasi dello stesso importo nel Regno Unito.

L'offerta si applica anche a tutte le piattaforme, quindi i giocatori di Xbox e PlayStation sono soddisfatti.

Per i nostri lettori nel Regno Unito, la buona notizia è che Amazon ha proposto un risparmio quasi proporzionale, riducendo il prezzo del gioco del 40% a sole 29,95 sterline.

Gotham Knights è stato oggetto di una dura stampa al momento della sua uscita per presunti problemi di prestazioni, ma se non vi dispiace giocare a 30FPS (e tutti noi lo abbiamo fatto molte volte in alcuni giochi superbi) c'è molto da divertirsi con questo gioco.

È possibile passare da un personaggio all'altro in modo fluido, il che rende i combattimenti molto divertenti e la risoluzione di enigmi molto soddisfacente, ed è molto divertente giocare attraverso quella che può essere una trama sorprendentemente emozionante.

Per ulteriori dettagli, consultatela nostra recensione completa di Gotham Knights qui e assicuratevi di approfittare di una delle offerte qui sopra prima che siano esaurite!

Scritto da Max Freeman-Mills.