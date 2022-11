Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - In questo Black Friday sono disponibili diverse offerte per FIFA 23, tra cui sconti sul gioco stesso e bundle con i controller, ma se avete già l'ultimo FIFA potreste essere più interessati a questa offerta per i FIFA Points.

Spendibili in pacchetti FIFA Ultimate Team e in oggetti di gioco, i punti FUT possono risultare piuttosto costosi se acquistati attraverso il negozio del gioco. Tuttavia, per il Black Friday, Amazon offre offerte per le versioni PlayStation, Xbox e PC del gioco.

È possibile ottenere 2.800, 5.900 o ben 12.000 FIFA Points per le rispettive console con il 15% del costo normale. Questo è ancora più vantaggioso degli sconti di gioco che si ottengono con l'iscrizione a EA Play. Inoltre, se si conservano i punti acquistati fino all'evento del Black Friday di EA, è probabile che si ottengano pacchetti a prezzi ancora più bassi del solito, e/o pacchetti in edizione speciale.

Ecco una selezione delle offerte di FIFA Points per FUT23:

2.800 punti FIFA per PS5 e PS4 - risparmio di € 3,75 Grazie al modo in cui PlayStation vende i FIFA Points, si acquista una carta regalo del PlayStation Store da 25 sterline con il 15% di sconto, che si può poi spendere in FIFA 23 per 2.800 Points. L'offerta è ancora più vantaggiosa se si è membri di EA Play, in quanto si ottiene la stessa quantità di punti per soli 17,99 euro, con un extra da spendere in altri punti o in altro sul PlayStaton Store. Prima era a € 24,99, ora a € 21,24. Visualizza offerta

FIFA 23 è il miglior gioco FIFA degli ultimi anni, con la patch Qatar World Cup 2022 recentemente aggiunta al gioco, che consente ai giocatori di emulare il viaggio della propria nazione preferita attraverso il torneo.

Quest'anno Ultimate Team ha anche aggiunto una serie di contenuti per la Coppa del Mondo, con nuove carte a tema, obiettivi e sfide di costruzione della squadra fino alla finale stessa.

Scritto da Rik Henderson.