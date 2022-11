Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nell'ambito dei mega risparmi del Black Friday su Amazon questa settimana è possibile ottenere un grande sconto sul controller wireless Xbox standard o "Core". Amazon ha scontato il controller ufficiale di Xbox su entrambe le sponde dell'Atlantico: negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Questo controller è il modello riprogettato che è stato lanciato insieme alla Xbox Series X e alla Xbox Series S (anch'essa scontata). Se vi trovate negli Stati Uniti potete accaparrarvi un controller di riserva/extra a soli 39 dollari, mentre nel Regno Unito il prezzo è di 34,99 sterline. Un vero affare rispetto ai soliti prezzi pieni. Accaparrateveli finché siete in tempo.

Controller wireless Xbox: risparmio del 35%. Il più recente controller wireless Xbox standard è il più economico che abbiamo mai visto. Acquistatelo nei colori Carbon Black, Pulse Red o Robot White a 39,00 dollari. Visualizza offerta

Controller wireless Xbox - 36% di sconto! Il controller Xbox Wireless di solito non è molto economico, ma ora è possibile acquistarne uno o due di riserva per il multiplayer senza spendere troppo. Ora è disponibile a 34,99 euro. Visualizza offerta

Il più recente controller wireless Xbox è stato lanciato insieme alle Xbox Series X e Series S, con diversi aggiornamenti rispetto al suo predecessore fornito con i modelli Xbox One.

Innanzitutto, Xbox ha modificato la forma e i materiali per renderlo più confortevole e più impugnabile per lunghi periodi. Inoltre, i grilletti presentano un'impugnatura testurizzata e il D-pad è stato modificato per funzionare in modo simile al controller Elite di prima generazione. È più preciso e più cliccabile.

È dotato di supporto Bluetooth e Xbox Wireless, quindi può essere abbinato a molti dispositivi diversi. Funziona con la Xbox, ovviamente, ma anche con smartphone e PC.

È disponibile in diversi colori. A seconda che si tratti di Stati Uniti o Regno Unito, l'offerta comprende diverse finiture. Gli acquirenti del Regno Unito avranno a disposizione Robot White, Shock Blue, Carbon Black e Pulse Red. Negli Stati Uniti, l'offerta comprende tutti i colori tranne lo Shock Blue, ma se siete disposti a pagare un supplemento di 5 dollari, potrete ottenere le finiture più sofisticate come Electric Volt, Lunar Shift e Mineral Camo.

