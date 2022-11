Incredibile offerta su PS5 DualSense e FIFA 23 a soli € 69,99

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Per il Black Friday sono disponibili numerose offerte per FIFA 23, tra cui anche grandi occasioni sul gioco stesso.

Poche sono però così impressionanti come questa: è possibile ottenere il gioco più un controller DualSense per PlayStation 5 allo stesso prezzo del gioco da solo, una settimana fa o poco più.

Un controller DualSense per PS5 e FIFA 23 a soli 69,99€. Non solo riceverete una copia del miglior gioco FIFA degli ultimi anni, ma avrete anche un nuovo controller PS5 DualSense con cui giocarci - un must considerando quanto intense saranno le vostre sessioni di gioco. Il prezzo abituale, al di fuori del Black Friday, è di 99,99€, con un risparmio del 30%. Visualizza offerta

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

FIFA 23 è un eccellente aggiornamento annuale per il più longevo franchise di giochi di calcio, con la versione next-gen che quest'anno ha dato il meglio di sé. Recentemente ha ricevuto anche un aggiornamento gratuito che include la Coppa del Mondo FIFA 2022, in modo da poter guidare la propria nazione preferita in ogni girone e fino alla finale.

Il controller DualSense per la PS5 è il gamepad più innovativo in circolazione, con feedback aptico e grilletti con vero force feedback che danno l'impressione che si stia davvero tirando un arco, ad esempio, o, nel caso di FIFA, che ci si stia stancando di più durante una partita.

I migliori giochi per Nintendo Switch 2022: i migliori titoli per Switch che ogni giocatore deve possedere Di Max Freeman-Mills · 19 ottobre 2022 La nostra guida ai migliori giochi per Switch: esclusive, titoli indipendenti, titoli per giocatore singolo e multigiocatore.

Se volete solo un nuovo DualSense, ci sono anche ottime offerte per il solo controller, come il modello Midnight Black. In alternativa, se volete solo una copia di FIFA 23, anche questa ha uno sconto interessante per il Black Friday.

Scritto da Rik Henderson.