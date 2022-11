Sonic Frontiers è scontato del 50% per il Black Friday

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sonic Frontiers è uscito solo da un paio di settimane, ma Sega ha già applicato un enorme sconto sul suo ultimo gioco di punta.

Il titolo è scontato del 50% su ogni singola piattaforma su cui è uscito, quindi indipendentemente dal fatto che si giochi su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One o Nintendo Switch è possibile risparmiare un po' di denaro.

Questo potrebbe essere un po' frustrante per coloro che hanno preordinato il gioco, in tutta onestà, ma questa è la vita di un giocatore accanito.

L'offerta è attiva negli Stati Uniti e nel Regno Unito, quindi scorrete più in basso per trovare il link per il Regno Unito.

Frontiers è un gioco estremamente interessante, che i fan della serie vorranno assolutamente provare. Cambia la struttura in modo significativo, con aree hub aperte che si possono esplorare e scoprire segreti prima di affrontare un boss importante alla fine di ognuna.

Potete leggere la nostra recensione completa del gioco qui, e vedere perché l'abbiamo giudicato un po' discontinuo in alcuni punti.

Per i nostri lettori nel Regno Unito, c'è anche uno sconto notevole da utilizzare, fino al 45%.

