La serie S di Xbox è oggetto di un'offerta pazzesca per il Black Friday

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon UK ha ridotto di 60 sterline il prezzo della Xbox Series S, la console d'occasione di Microsoft, portandola a soli 189,99 sterline, un prezzo sorprendente rispetto alla sua qualità.

È il modo migliore che abbiamo visto per entrare nel mondo dei videogiochi current-gen: è così semplice.

Si tratta di uno sconto del 24% ed è una delle offerte più interessanti del Black Friday 2022.

Xbox Series S - risparmio del 24%. Con la Xbox Series S a soli 189,99 euro, si tratta di un'offerta davvero vantaggiosa che vi consentirà di entrare rapidamente nel mondo dei videogiochi current-gen. Visualizza offerta

La Serie S potrebbe non conquistare tutti i titoli dei giornali grazie al suo hardware meno potente rispetto alla Xbox Serie X, ma è una scelta eccellente per le famiglie e per chiunque abbia un budget limitato.

È piccola e potente, priva di unità disco, ma con un design davvero impressionante, probabilmente più bello di quello di qualsiasi altra grande console del momento.

Se la abbinate a un abbonamento a Xbox Game Pass, sarete davvero a posto: si tratta del modo più conveniente per giocare ad alcuni dei giochi più importanti del momento, da Halo Infinite a Forza Horizon 5.

Se siete indecisi se acquistare una nuova console o se state ancora utilizzando una Xbox One, questa è un'ottima occasione per fare il salto di qualità senza spendere una fortuna.

Se siete ancora indecisi, consultatela nostra recensione completa della Xbox Series S per maggiori dettagli.

Scritto da Max Freeman-Mills.