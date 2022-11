Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se siete alla ricerca di un'offerta per il Black Friday sui giochi, allora vorrete vedere le varie offerte che Ubisoft sta attualmente proponendo. Le offerte del Black Friday della società sono già iniziate e dureranno fino al 30 novembre.

Queste offerte includono sconti fino al 75% su vari giochi Ubisoft. Ma non è tutto, perché Ubisoft ha in corso anche una speciale "Offerta portafoglio" per il Black Friday, che consente di ottenere un buono aggiuntivo se si spende un determinato importo entro la fine dei saldi.

Basta spendere £19,99/$19,99/€19,99 o più nel negozio Ubisoft per ottenere un buono di £10/$10/€10 nel portafoglio Ubisoft da spendere in altri giochi. Naturalmente, ci sono alcune restrizioni: non è possibile spendere i fondi del portafoglio per contenuti di gioco, preordini, abbonamenti, prodotti fisici o merchandising, ma dovrebbe comunque aiutarvi a fare un affare.

Come se non bastasse, Ubisoft+ è attualmente a metà prezzo, con uno sconto del 50% per il primo mese, per cui potrete abbonarvi e accedere a centinaia di giochi Ubisoft per molto meno.

Naturalmente, i giochi in offerta sono tantissimi, ma ecco alcuni dei nostri preferiti.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - risparmio del 67%. Se avete voglia di un po' di azione sparatutto competitiva, questo potrebbe essere il momento giusto per fare un affare. Soprattutto con l'inizio della nuova stagione di Rainbow Six Siege e con questo prezzo stracciato. Visualizza offerta

