Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Bethesda ha annunciato che Fallout 4 verrà ridipinto nell'ambito delle celebrazioni per il 25° anniversario di Fallout.

L'annuncio di Bethesda fa parte di un post sul blog dedicato ai festeggiamenti più ampi, in cui vengono descritti anche i divertimenti speciali di Fallout 76 che inizieranno questa settimana. Ma la notizia più interessante per molti sarà che il gioco Fallout 4, che già possiedono, riceverà un aggiornamento gratuito, che lo renderà più elegante sull'hardware next-gen.

Bethesda afferma che l'aggiornamento arriverà su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC Windows. Quando arriverà, i giocatori potranno contare su speciali funzioni della modalità performance che includono frame rate più elevati e nuove funzioni di qualità che includono il gameplay in 4K. C'è anche la promessa di contenuti speciali del Creation Club, ma tutto questo non avverrà prima del 2023. Bethesda non ha detto nemmeno quando nel 2023, quindi potremmo aspettare un po'.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Gli altri annunci includono un bundle speciale per il 25° anniversario di Fallout 76 che comprende un ritratto del ragazzo del caveau, una skin per la leva del ripetitore di Lincoln e una suite di bersagli da tiro. Anche questo sarà disponibile come parte di Xbox Game Pass Ultimate, almeno dal 27 ottobre 2022 al 27 dicembre 2022.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Bethesda ha confermato all'inizio dell'anno che sta lavorando a Fallout 5, ma che probabilmente non lo vedremo presto. Almeno potremo tornare a immergerci in Fallout 4 nell'attesa.

Scritto da Oliver Haslam.