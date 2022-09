Deathloop in arrivo su Xbox Series X/S gratuitamente su Game Pass

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Deathloop, lo sparatutto superbamente inventivo di Arkane, sta finalmente per arrivare su Xbox e la notizia migliore è che non dovrete aspettare a lungo.

Finora è stato disponibile solo su PS5 e PC, con l'esclusiva della console PlayStation, ma i possessori di Xbox Serie X e Serie S potranno presto vedere di cosa si tratta.

Inoltre, i membri di Xbox Game Pass potranno giocarci gratuitamente dal 20 settembre.

DEATHLOOP è in arrivo su @XboxGamePass: https://t.co/qjVVrjxkya pic.twitter.com/weJG64NAGK- Xbox (@Xbox) 15 settembre 2022

Lo stesso vale per gli abbonati a PC Game Pass, mentre gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium troveranno il gioco aggiunto ai loro cataloghi.

Nella nostra recensione di Deathloop per PS5, lo abbiamo descritto come "un vero gioiello di gioco; un rompicapo da risolvere nel tempo, ma che permette di affrontare gli scenari in una miriade di modi".

Il gioco è stato pubblicato da Bethesda, ma prima dell'acquisizione della società da parte di Microsoft è stato stipulato un accordo con Sony. Il nuovo proprietario ha accettato di onorare l'esclusiva.

È un gioco solo della generazione attuale (niente versioni per PS4 o Xbox One) perché sfrutta la velocità di caricamento consentita dalla memoria SSD delle macchine moderne.

