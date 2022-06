Bethesda conferma Fallout 5, ma è ancora molto lontano

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - In modo quasi anticlimatico, Bethesda ha confermato l'intenzione di creare Fallout 5, anche se non bisogna sperare in una data di uscita neanche lontanamente prossima.

Parlando con IGN dei diversi progetti in corso presso Bethesda, Todd Howard ha ribadito che lo studio è in piena attività per ultimare Starfield, il suo prossimo grande gioco e il suo primo nuovo franchise in assoluto.

Ha accennato in via ufficiosa al fatto che il prossimo grande titolo sarà The Elder Scrolls 6, come è noto da tempo, ma poi ha fatto sapere, in maniera altrettanto breve, che dopo di esso Bethesda si dedicherà a Fallout 5.

Si tratta di un modo decisamente poco elegante per annunciare la continuazione di un franchise enorme, ma probabilmente è abbastanza corretto tirare fuori il gatto dal sacco.

Detto questo, il fatto che abbia confermato che il prossimo gioco di Elder Scrolls è ancora solo in fase di pre-produzione e, data la scala sempre crescente dei giochi di ruolo open-world di Bethesda, potrebbe richiedere anni per uscire dalla porta.

Pertanto, non vediamo alcuna possibilità che Fallout 5 sia pronto da solo nei prossimi cinque anni, poiché sembra che Bethesda stia realizzando un grande progetto alla volta. Quindi, se siete fan sfegatati del franchise a storia alternativa, potreste dover aspettare ancora un po'.

Scritto da Max Freeman-Mills.