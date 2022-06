Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Redfall è stato annunciato nel giugno 2021 nell'ambito dello showcase estivo di Xbox e Bethesda e, anche se abbiamo dovuto aspettare un altro anno per vedere qualche scorcio di gameplay, ora ci sono molte informazioni sul gioco.

Si preannuncia un altro frenetico divertimento da parte dei geni di Arkane, anche se questa volta sarà possibile fare squadra con gli amici per la prima volta. Scoprite tutti i dettagli principali qui.

Quando Redfall è stato annunciato per la prima volta, il trailer in CGI di cui sopra si concludeva ottimisticamente con una data di uscita al 2022, che già all'epoca sembrava potenzialmente improbabile. Ciò è stato dimostrato quando il gioco è stato ritardato da Bethesda all'inizio di maggio 2022, contemporaneamente al ritardo di Starfield.

Un aggiornamento su Redfall e Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) 12 maggio 2022

La nuova finestra di uscita è prevista per la prima metà del 2023, ma non abbiamo ancora una data precisa, quindi non c'è nulla da segnare sul calendario a questo punto.

Sappiamo su quali piattaforme arriverà Redfall, un altro grande gioco dettato dall'acquisto di Bethesda da parte di Xbox. Questo accordo significa che non arriverà su PS4 o PS5 quando uscirà.

Tuttavia, è un'ottima notizia per i fan di Xbox, in quanto significa che è praticamente un'esclusiva per le console Xbox Series X e S e, ancora meglio, il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass a partire dall'uscita e arriverà anche su PC.

Non arriverà invece su Switch, poiché l'hardware meno potente della console non sarebbe in grado di farlo girare.

Redfall è intitolato a una città fittizia del Massachusetts che è stata conquistata da un culto di adoratori di vampiri che è riuscito in qualche modo a bloccare il sole per dare il dominio totale ai loro signori non morti.

Il giocatore esplorerà la città come membro di un equipaggio di quattro persone, cercando di capire cosa sta succedendo e come fermarlo, e sembra che dovrà scontrarsi con molti vampiri lungo la strada, insieme ai membri del culto che non sono ancora stati trasformati.

Nel tradizionale stile Arkane, l'azione dovrebbe essere molto libera e, grazie al sito ufficiale del gioco, conosciamo anche i quattro protagonisti:

Devinder Crousley, un criptozoologo

Layla Ellison, un ingegnere con poteri telecinetici

Remi de la Rosa, che ha un robot aiutante chiamato Bribon

Jacob Boyer, un ex cecchino con un occhio vampirico e un corvo fantasma come animale domestico.

Sembrano e sembrano un gruppo eclettico e siamo sicuri che sarà molto divertente conoscerli grazie alla scrittura arguta di Arkane.

Quando non si gioca in cooperativa, però, vorremmo sapere se è possibile passare da un personaggio all'altro o se è necessario sceglierne uno per il lungo periodo.

Redfall è ambientato in un mondo aperto, con tutti i confini della città apparentemente aperti a voi e ai vostri compagni mentre indagate sui macabri esperimenti che hanno fatto esplodere il vampirismo sotto gli occhi di tutti.

La prima occhiata al gameplay vero e proprio l'abbiamo avuta nel giugno 2022, nel reveal che potete vedere qui sopra, e sembra proprio quello che ci aspettavamo: un gioco di Arkane con un'enfasi maggiore sull'azione rispetto a Dishonored.

Possiamo vedere ognuno dei personaggi avere il suo momento sotto i riflettori, con poteri come un ascensore spettrale in evidenza, e una serie di armi diverse che sembrano incisive e soddisfacenti.

È chiaro che sarà possibile utilizzare almeno un po' di stealth, con armi silenziate e takedown sempre disponibili, e possiamo vedere anche alcuni tipi diversi di nemici che vi ostacoleranno.

Arkane afferma che le stesse menti dietro a Talos-1 di Prey e Dunwall di Dishonored hanno progettato l'enorme mondo di Redfall, quindi speriamo che abbia la stessa interconnessione e complessità di queste amate ambientazioni.

Il fatto che l'intero gioco sia giocabile in cooperativa fino a quattro giocatori è una novità assoluta per lo studio e potrebbe essere un enorme passo avanti, ma è stato anche chiaro nel rassicurare i giocatori sul fatto che chiunque voglia giocare da solo potrà comunque vivere la classica esperienza Arkane senza perdersi nulla.

Avrete abilità e capacità da potenziare man mano che progredite nel gioco, e potrete anche personalizzare il vostro equipaggiamento a vostro piacimento, il che sembra divertente. I tratti delle armi saranno modificati in base al loro funzionamento, in un sistema che ricorda un po' quello di Deathloop.

Ci sarà una mappa da liberare, nel classico stile open-world, con quartieri da sottrarre al controllo dei vampiri per aiutare i cittadini di Redfall a recuperare la loro città.

Scritto da Max Freeman-Mills.