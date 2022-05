Bethesda rinvia Starfield al 2023 e anche Redfall

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Bethesda ha annunciato che Starfield non uscirà più nel 2022, spostando il gioco nella prima metà del 2023 insieme all'altro titolo in uscita Redfall.

Il ritardo sarà un duro colpo per Microsoft, dato che entrambi i titoli saranno disponibili per il servizio Game Pass al momento dell'uscita e Starfield, in particolare, si spera possa essere un'importante esclusiva da vantare rispetto a PlayStation.

Un aggiornamento su Redfall e Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) 12 maggio 2022

L'uscita del gioco di fantascienza era prevista per l'11 novembre 2022, ma non abbiamo una data esatta con cui sostituirla, come si può vedere dalla dichiarazione qui sopra.

Bethesda afferma che il ritardo è stato deciso per garantire che sia Starfield che Redfall siano il più possibile rifiniti al momento dell'uscita, cosa che storicamente ha afflitto i suoi giochi più importanti, che in passato sono stati lanciati in una varietà di stati buggati.

I ritardi eliminano anche alcuni concorrenti importanti dalla lista dei giochi in uscita quest'inverno, il che significa che sarà un momento interessante per il mercato se altri editori riusciranno a trarne profitto - Sony, in particolare, spererà probabilmente di poter spedire God of War Ragnarök in tempo.

Scritto da Max Freeman-Mills.